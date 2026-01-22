पुणे

Pune Municipal Election : निवडणूक पारदर्शक झाली नसल्याचा आरेाप; न्यायालयात दाद मागण्याचा पुण्यातील उमेदवारांचा इशारा

निवडणुकीत मतदार याद्यांनुसार ईव्हीएम मशिन आवश्‍यक होते, प्रत्यक्षात तसे मशिन ठेवण्यात आले नव्हते.
EVM
EVMsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - ‘महापालिकेच्या निवडणुकीत ‘व्हीव्हीपॅट मशिन’चा वापर न करणे, हजारो मतदारांची नावे अन्य प्रभागात स्थलांतरित करणे, ईव्हीएम मशिन बदलणे, महापालिकेचे अधिकारी आणि पोलिसांचे संशयास्पद वागणूक अशा विविध प्रकारांद्वारे महापालिका निवडणूक ही पारदर्शक पद्धतीने झाली नाही. निवडणूक आयोगाने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा यासंदर्भात न्यायालयात दाद मागितली जाईल,’ असा इशारा उमेदवारांनी दिला आहे.

Loading content, please wait...
police
election
Court
Officer
Petition
EVM
pune municipal corporation election
shivsena

Related Stories

No stories found.