Pune Municipal Election : निवडणूक पारदर्शक झाली नसल्याचा आरेाप; न्यायालयात दाद मागण्याचा पुण्यातील उमेदवारांचा इशारा

पुणे - ‘महापालिकेच्या निवडणुकीत ‘व्हीव्हीपॅट मशिन’चा वापर न करणे, हजारो मतदारांची नावे अन्य प्रभागात स्थलांतरित करणे, ईव्हीएम मशिन बदलणे, महापालिकेचे अधिकारी आणि पोलिसांचे संशयास्पद वागणूक अशा विविध प्रकारांद्वारे महापालिका निवडणूक ही पारदर्शक पद्धतीने झाली नाही. निवडणूक आयोगाने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा यासंदर्भात न्यायालयात दाद मागितली जाईल,’ असा इशारा उमेदवारांनी दिला आहे..कळस-धानोरी प्रभागातील शिवसेनेचे उमेदवार गिरीश जैवळ, मीनाक्षी म्हस्के, रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना-शिवसेनेच्या उमेदवार हेमलता बनसोडे यांच्यासह सतीश म्हस्के, विवेक बनसोडे यांनी महापालिका निवडणुकीतील गैरकारभाराची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.निवडणुकीत मतदार याद्यांनुसार ईव्हीएम मशिन आवश्यक होते, प्रत्यक्षात तसे मशिन ठेवण्यात आले नव्हते. मतदानाच्यावेळी सर्रासपणे पैसे वाटप होऊनही, त्याकडे पोलिस-अधिकारी दुर्लक्ष करत होते..मतदानाच्यावेळी मशिन बदलण्यात आल्या, मशिनला ‘व्हीव्हीपॅट’ नव्हते, मशिनची बटणे दाबली जात नव्हती, हजारो मतदारांची नावे अन्य प्रभागांत टाकण्यात आली, तर एकाच कुटुंबातील नावे विविध प्रभागात घातली, उमेदवाराला त्यांच्या कुटुंबीयांचीही मते मिळू नयेत, अशीही व्यवस्था केली होती. कारभारामध्ये पारदर्शकता नसल्याने आता त्याविरुद्ध महापालिकेसमोर आंदोलन करून, न्यायालयात दाद मागितली जाणार असल्याचे जैवळ, बनसोडे आणि म्हस्के यांनी सांगितले..ईव्हीएम मशिनबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे दाद मागावी लागते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेला ‘व्हीव्हीपॅट’ नसते. मतदार स्थलांतराचा आरोप चुकीचा आहे. प्रारूप मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर हरकती, सूचना मांडायला पाहिजे होत्या. त्या वेळी त्याचे निराकरण झाले असते. मतदारांबाबतच्या १७ हजार हरकती प्रशासनाने ग्राह्य धरल्या आहेत.- प्रसाद काटकर, उपायुक्त, निवडणूक विभाग, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.