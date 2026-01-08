पुण्यात तडीपार माजी आमदार भाजप उमेदवाराच्या प्रचारात; काँग्रेस नेत्यानं CCTV फूटेज दाखवत केले आरोप

शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीने अटक केलेले आणि सध्या तडीपार असलेल्या माजी आमदार अनिल भोसले हे पुण्यात प्रचारात दिसल्यानं खळबळ उडाली आहे. पुणे पोलीस आयुक्तांकडून दुर्लक्ष केलं जात असल्याचा आरोप होत आहे. प्रभाग ७मध्ये काळी जादू करण्यासाठी माजी आमदार अनिल भोसले यांनी काही तांत्रिक आणल्याचंही म्हटलं जात आहे. यासंदर्भात सीसीटीव्ही फूटेज राजू पवार यांनी सादर केलंय..अनिल भोसले यांच्या पत्नी रेश्मा भोसले यांना भाजपने उमेदवारी दिलीय. त्यांच्या प्रचारासाठी माजी आमदार अनिल भोसले हे मतदारसंघात फिरत आहेत. तडीपार असतानाही अनिल भोसले कसे काय शहरात फिरतायत आणि प्रचार करतायत असा प्रश्न काँग्रेसचे उमेदवार राजू पवार यांनी उपस्थित केलाय. त्यांनी सीसीटीव्ही फूटेज दाखवत पुरावेच समोर आणले आहेत..भाजपने बाहेरून लोक का घेतले? निष्ठावंतांना डावललं का? मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलं सविस्तर उत्तर.पैशाची अफरातफर केल्याप्रकरणी व विविध गुन्हे माजी आमदार अनिल भोसले यांच्यावरती आहेत. त्यांना या प्रकरणी तडीपार करण्यात आलं आहे. तरीही अनिल भोसले हे शिवाजीनगर वाकडेवाडी या ठिकाणी फिरताना सीसीटीव्ही मध्ये कैद झाले आहेत..प्रचारादरम्यान काळी जादू करण्यासाठी त्यांनी काही तांत्रिक आणल्याचे व्हिडिओ राजू पवार यांनी माध्यमांसमोर मांडले आहेत. अनिल भोसले हा तडीपार असताना तो आला कसा त्याला अटक करून पुन्हा तडीपार करण्यात यावा अशी मागणी राजू पवार यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.