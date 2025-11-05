पुणे

Zilla Parishad Election : निवडणूक जाहीर; ‘महामेरू’ कार्यशाळेसाठी ऑफर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून राजकीय कारकीर्द घडविण्यासाठी मार्गदर्शन

Workshop in Pune to Guide Election Aspirants : पुणे, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगराध्यक्षपदासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीत इच्छुक उमेदवारांना अचूक मार्गदर्शन करण्यासाठी, 'सकाळ' च्या सहकार्याने 'महामेरू स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स' तर्फे येत्या शनिवारी (८ नोव्हेंबर) पुण्यात 'निवडणूक कशी जिंकावी' ही एक दिवसीय कार्यशाळा आयोजित केली आहे.
Workshop in Pune to Guide Election Aspirants

Workshop in Pune to Guide Election Aspirants

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिका आणि नगराध्यक्षदासाठीची निवडणूक आता एक महिन्यात होणार आहे. त्यात इच्छुक उमेदवारांना विजयी होण्यासाठी अचूक मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘निवडणूक कशी जिंकावी’ ही कार्यशाळा येत्या शनिवारी (ता. ८) पुण्यात होणार आहे. त्यासाठी मोठा प्रतिसाद मिळत असून राज्याच्या विविध भागांतून सुमारे एक हजाराहून अधिक इच्छुकांनी सहभागासाठी स्वारस्य दर्शविले आहे. ‘निवडणुकीत विजयी कसे व्हायचे’, याचा कानमंत्र या कार्यशाळेत मिळणार असून, त्याद्वारे इच्छुकांना सभागृहात पोहचण्याची संधी मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
political
election
Zilla Parishad Election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com