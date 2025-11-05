Zilla Parishad Election : निवडणूक जाहीर; ‘महामेरू’ कार्यशाळेसाठी ऑफर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून राजकीय कारकीर्द घडविण्यासाठी मार्गदर्शन

पुणे : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिका आणि नगराध्यक्षदासाठीची निवडणूक आता एक महिन्यात होणार आहे. त्यात इच्छुक उमेदवारांना विजयी होण्यासाठी अचूक मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘निवडणूक कशी जिंकावी’ ही कार्यशाळा येत्या शनिवारी (ता. ८) पुण्यात होणार आहे. त्यासाठी मोठा प्रतिसाद मिळत असून राज्याच्या विविध भागांतून सुमारे एक हजाराहून अधिक इच्छुकांनी सहभागासाठी स्वारस्य दर्शविले आहे. ‘निवडणुकीत विजयी कसे व्हायचे’, याचा कानमंत्र या कार्यशाळेत मिळणार असून, त्याद्वारे इच्छुकांना सभागृहात पोहचण्याची संधी मिळणार आहे..एक दिवसाचीच कार्यशाळा‘महामेरू स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स’ने ‘सकाळ’च्या सहकार्याने ही कार्यशाळा आयोजित केली आहे. पूर्वी झालेल्या कार्यशाळेला राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढविण्यास इच्छुक उमेदवारांनी मोठा प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे ही कार्यशाळा पुन्हा होणार आहे. पूर्वीच्या कार्यशाळा दोन दिवसांच्या होत्या. परंतु, इच्छुक उमेदवारांच्या विनंतीनुसार आता ही कार्यशाळा एक दिवसाची असेल. त्यासाठी १० हजार रुपये शुल्क आहे..राजकीय कौशल्ये होणार विकसितराजकीय पक्षांकडून उमेदवारी मिळवितानाही उमेदवारांना मोठी स्पर्धा करावी लागते. उमेदवारी मिळाल्यावर विजयी होण्यासाठीही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागते. अशा परिस्थितीत उमेदवारांचे फक्त नेतृत्त्वकौशल्य कार्यशाळेतून विकसित होणार नाही तर, निवडणुकीत विजयी होऊन भविष्यातील राजकीय स्पर्धेतही सज्ज राहण्याचे कौशल्य त्यांच्यात असेल, अशा पद्धतीने त्यांना कार्यशाळेतून मार्गदर्शन मिळणार आहे.हे आहेत मार्गदर्शकमहामेरू स्कूल ऑफ पॉलिटिक्सचे संचालक सुशीलकुमार शिंदे, सागर आढाव, प्रवीण सूर्यवंशी, ईशान गोखले, शुभम पवार हे विविध केस स्टडीच्या माध्यमातून पक्ष संघटन, मतदार, मतदानावर परिणाम करू शकतील अशा विविध मुद्द्यांवर मार्गदर्शन करतील..Barshi Crime : बार्शीतील 'त्या' महिलेचा अनैतिक संबंधातून खून; संशयित आरोपीस आठ दिवस पोलिस कोठडी.कार्यशाळेची वैशिष्ट्येउमेदवारी मिळविण्यासाठी स्वतःच्या शक्तिस्थानांची प्रभावी मांडणी राजकीय पक्षासमोर कशी करावी, याचे मिळणार प्रशिक्षणमतदारांसमोर कोणते मुद्दे, प्रभावीपणे कसे मांडायचे या बाबतचे शिक्षण मिळणारमीडिया, सोशल मीडियाचा वापर परिणामकारक कसा आणि किती करायचा, याची माहिती थेट प्रात्यक्षिकातून मिळणारनिवडणूक काळात राबवले जाणारे प्रभावी व्यवस्थापनप्रभावी संवाद कसा पाहिजे, निर्णय क्षमता कशी हवी, परिस्थितीचा वापर करून रणनीती कशी आखावी, याचे मिळणार मार्गदर्शन.कार्यशाळा कोणासाठी?यापूर्वी निवडणूक लढले आहेत, यावेळीही इच्छुक यापूर्वी लोकप्रतिनिधी राहिले आहात, राजकीय अपग्रेड होण्याची इच्छा आहेपहिल्यांदा निवडणूक लढत आहेतयापूर्वी निवडणूक लढले आहात पण यश मिळाले नाही.हे लक्षात ठेवाकधी : शनिवारी (ता. ८)किती वाजता : सकाळी ९. ३० ते सायं. ६ पर्यंतस्थळ : पुणे शहरातसहभागासाठी संपर्क : ७३८७४३२१६५, ७०६२०५८०५८ किंवा सोबतचा क्यू- आर कोड स्कॅन करूनही नावनोंदणी करता येईल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.