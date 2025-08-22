पुणे

Pune Elections 2025 : पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रारूप प्रभागरचनेची घोषणा लांबणीवर

Pune Politics : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या प्रारूप प्रभागरचनेची निवडणूक आयोगाकडून अंतिम तपासणी सुरू असून, ती जाहीर होण्यास विलंब झाल्याने राजकीय घडामोडींवर उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
पुणे : पुणे महापालिकेबरोबरच पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठीच्या प्रारूप प्रभागरचनेची तपासणी निवडणूक आयोगाकडून आज रात्रीदेखील पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे प्रभागरचना शुक्रवारी (ता. २२) सकाळी जाहीर होण्याऐवजी सायंकाळी किंवा शनिवारी (ता. २३) जाहीर होईल, अशी माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली आहे. ४ सप्टेंबरपर्यंत प्रारूप प्रभागरचनेवर हरकती सूचना नोंदविता येणार आहेत.

