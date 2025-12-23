पुणे

Pune Election : उमेदवारांच्या भेटीने गजबजले सिंहगड रोड कार्यालय; प्रभागात १९७ नामनिर्देशन फॉर्मची विक्री!

Nomination Forms : सिंहगड रोड प्रभाग कार्यालयात पुणे महापालिका निवडणूक २०२५ साठी १९७ नामनिर्देशन फॉर्म विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. चार उमेदवारांनी अनामत रक्कम जमा केली.
Nomination Process Begins for Pune Municipal Corporation Elections 2025

Nomination Process Begins for Pune Municipal Corporation Elections 2025

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

निलेश चांदगुडे

धायरी : पुणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ च्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग क्रमांक ३३, ३४ व ३५ साठी नामनिर्देशन प्रक्रियेला प्रारंभ झाला असून सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत फॉर्म विक्री सुरू आहे. मंगळवारी (ता. २३) सायंकाळपर्यंत एकूण १९७ नामनिर्देशन पत्रांची विक्री झाल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली.

Loading content, please wait...
pune
election
pmc
pune muncipal corporation
Election Briefs

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com