Pune Elections 2025 : प्रभाग रचनेवर हरकतींचा पाऊस; एका दिवसात ७८५ हरकती नोंदविल्या

PMC Draft Plan : पुणे महापालिकेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर एका दिवसात ७८५ हरकती नोंदविल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे.
Updated on

पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर आज एका दिवसात ७८५ हरकती नोंदविल्या गेल्या आहेत. गेल्या १० दिवसात केवल ५९५ हरकती व सूचना नोंदविल्या गेल्या होत्या. पण एका दिवसात त्याच्या दुप्पटीपेक्षा जास्त हरकतींचा पाऊस आज पडला आहे.

