Double Decker Bus: पुणेकरांची स्वप्नपूर्ती! 'मनपा'च्या ताफ्यात डबल डेकर बस; 'या' मार्गांवर धावणार

पुणे: वाहतुकीच्या समस्येने पुणेकर त्रस्त आहेत. महानगर पालिकेच्या बसमध्ये तुडूंब गर्दी असते. त्यात पुन्हा रस्त्यावरील वाहतूककोंडी ही मोठी समस्या आहे. या समस्येवर काही प्रमाणात का होईना तोडगा निघणार आहे. कारण पुणे महानगर पालिकेच्या ताफ्यात डबल डेकर बस येणार आहे. या बसेसमध्ये ८५ प्रवाशांची वाहतूक क्षमता असेल..पुणेकरांना आता अत्याधुनिक डबल-डेकर बसेसचा अनुभव घेता येणार आहे. या बसेस आधुनिक आणि इलेक्ट्रिक स्वरूपात असतील. पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडने (PMPML) स्विच मोबिलिटी (Switch Mobility) कंपनीने तयार केलेल्या पूर्णपणे वातानुकूलित (एसी) इलेक्ट्रिक डबल-डेकर बसची चाचणी सुरू केली आहे..अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बसमध्ये एकाच वेळी ८५ प्रवासी प्रवास करू शकतात. यात ६० प्रवाशांसाठी बसण्याची सोय असून २५ प्रवासी उभे राहून प्रवास करू शकतील. बसची लांबी ९.५ मीटर, रुंदी २.६ मीटर आणि उंची ४.७५ मीटर आहे. ही बस शहरातील मार्गांवर आरामदायी आणि वेगवागन प्रवासासाठी तयार करण्यात आली आहे..या बसची किंमत सुमारे २ कोटी रुपये आहे. ही बस अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असून, यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. पीएमपीएमएल पहिल्या टप्प्यात अशा १० बसेस आपल्या ताफ्यात समाविष्ट करण्याची योजना आखत आहे..या बसची चाचणी पुढील आठ ते पंधरा दिवस सुरू राहील. त्यानंतर, तिच्या कार्यक्षमतेचे सविस्तर मूल्यांकन केले जाईल. मग पुढे हिंजवडी, खराडी आणि मगरपट्टा अशा भागांत नियमित प्रवाशांच्या सेवेसाठी ही बस सुरू केली जाईल..