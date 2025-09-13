पुणे

Pune News : नदीपात्रातील अतिक्रमणावर महापालिकेची नोटीस, ठोस कारवाईची प्रतीक्षा

PMC News : मुठा नदीपात्रात सुरू असलेल्या अतिक्रमणावर महापालिका ठोस कारवाई करत नसल्याने नागरिक संतप्त असून, प्रशासनाकडून केवळ नोटीस देऊन प्रकरण दाबले जात असल्याचा आरोप आहे.
पुणे : नदीपात्रात ठिकठिकाणी अतिक्रमणे झाली आहेत, मात्र महापालिकेकडून त्यावर ठोस कारवाई होत नसल्याची सद्यःस्थिती असून महापालिका याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. याबाबत ‘‘संबंधित नागरिकांना नोटीस बजावली असून खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल,’’ असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

