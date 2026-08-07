पुणे

आज पुण्यात (शनिवार ८ ऑगस्ट २०२६)

आज पुण्यात (शनिवार ८ ऑगस्ट २०२६)
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आज पुण्यात (शनिवार ८ ऑगस्ट २०२६)
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सकाळी ः
गायन स्पर्धा व पारितोषिक वितरण ः दि रास्ता पेठ एज्युकेशन सोसायटीतर्फे ः अमृतप्रभा समूहगीत गायन स्पर्धा पारितोषिक वितरण समारंभ ः प्रमुख उपस्थिती- कौशल इनामदार, सूर्यकांत पाठक, मिलिंद सबनीस, संजीव महाजन, प्रफुल्ल निकम ः संस्थेचे सभागृह, ३५२ सोमवार पेठ, नरपतगीर चौकाजवळ ः ११.००.
मुलाखत ः भविष्यवेध आयोजित ः तुकाराम मुंढे यांची प्रकट मुलाखत ः बालगंधर्व रंगमंदिर, शिवाजीनगर ः ११.३०.
दुपारी ः
सायंकाळी ः
कीर्तन महोत्सव ः श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट आयोजित ः काल्याचे कीर्तन- डॉ. चेतनानंद महाराज पुणेकर ः हॉटेल सेंटर पार्क, आपटे रस्ता, संभाजी पार्क, शिवाजीनगर ः ५.३०.
भरतनाट्यम् ः भारतीय विद्या भवन आणि इन्फोसिस फाउंडेशन आयोजित नृत्यांजली डान्स अकादमीतर्फे ‘देवी मार्गम्’ भरतनाट्यम नृत्याविष्कार ः स्मिता सोमण प्रशिक्षित ३८ विद्यार्थिनींचे भरतनाट्यम ः भारतीय विद्या भवनच्या सरदार महादेव बळवंत नातू सभागृह,सेनापती बापट रस्ता ः ६.००.
‘क्रांती ज्योत’ यात्रा ः पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे ः क्रांतिदिनाच्या पूर्वसंध्येस ‘क्रांती ज्योत’ यात्रा ः काँग्रेस भवन ते मजूर अड्डा, बुधवार पेठ, फरासखाना पोलिस स्टेशनजवळ ः ६.००.
कव्वाली व गझल ः पवित्रनाम देवालय आयोजित ः कव्वाली व गझलांचा कार्यक्रम ः सादरकर्ते- दीपक डोलारे ः पवित्रनाम देवालय, ४, गुरुवार पेठ, पंचहौद ः ६.००.
परिसंवाद ः पुणे संवादतर्फे ः विषय- ‘व्हाइसेस फ्रॉम द ग्राउंड’ व ‘नक्षलीझम- अ वॉर विदिन’ ः सहभाग- सी-६० कमांडो, संदीप पाटील ः भाऊसाहेब चितळे सभागृह, सहावा मजला, स. प. महाविद्यालय परिसर, सदाशिव पेठ ः ६.००.
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