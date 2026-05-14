पुणे

आज पुण्यात १५ मे २०२६ शुक्रवार

सकाळी ः
जनसंपर्क अभियान ः प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पुणे आयोजित ः प्रारंभ २०२६- आयकर अधिनियम जनसंपर्क अभियान ः प्रमुख पाहुणे- डॉ. मेधा कुलकर्णी ः उपस्थिती- लीला पूनावाला, प्रदीप भार्गव ः कॉसमॉस टॉवर, ऑडोटोरियम, शिवाजीनगर ः १०.३०.
कविसंमेलन ः रंगत-संगत प्रतिष्ठानतर्फे ः डॉ. रामदास मारणे यांचा सन्मान आणि ‘झाड’ या विषयावर कविसंमेलन ः प्रमुख उपस्थिती- उल्हास पवार ः अक्षरवेल सभागृह, सदाशिव पेठ ः ११.००.
सायंकाळी ः
ग्रंथ प्रकाशन ः प्राजक्त प्रकाशन आयोजित ः संतोष शेंडगे यांनी अनुवादित केलेल्या इंग्रजी ग्रंथ ‘नर्मदेऽऽ हर हर’ व ‘साधनामस्त’चे प्रकाशन ः अध्यक्ष- विजय कुवळेकर ः प्रमुख उपस्थिती- मिलिंद कर्वे, डॉ. कृष्णमेघ कुंटे ः महाराष्ट्र साहित्य परिषद, माधवराव पटवर्धन सभागृह, टिळक रस्ता ः ५.३०.
नाट्य शिबिर समारोप ः भारती निवास सोसायटीच्या बालरंजन केंद्रातर्फे ः नाट्य शिबिराचा समारोप ः प्रमुख पाहुणे- तेजस बर्वे ः भारती निवास हॉल, प्रभात रस्ता, गल्ली नं. १४, एरंडवणे ः ६.००.
व्याख्यान ः मराठी विज्ञान परिषद आयोजित व्याख्यान ः विषय- ‘दूरभाष ते दूरसंचार- माहितीच्या प्रवासाची गोष्ट’ ः वक्ते- डॉ. विश्राम ढोले ः एस. एम. जोशी फाउंडेशन चर्चा सभागृह, गांजवे चौक, नवी पेठ ः ६.१५
