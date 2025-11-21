Pune Crime : अवैध मद्यविरोधी कारवाईत ४० लाखांचा मुद्देमाल जप्त, धायरी-दौंडमध्ये छापे; आठ जणांना अटक

पुणे : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून अवैध मद्यनिर्मिती, वाहतूक व विक्रीविरुद्ध धायरी व दौंड येथे कारवाई करून एकूण ४० लाख पाच हजार ७२० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. याप्रकरणी आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे..उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने धायरी फाटा येथे संशयित ‘टोयोटा इनोवा क्रिस्टा’ वाहनाची तपासणी केली असता ‘मॅकडोवेल नं. १’ व्हिस्कीच्या २८८ बाटल्या, ‘रॉयल स्टॅग’ व्हिस्कीच्या १९२ बाटल्या, ‘इंपिरियल ब्ल्यू’ व्हिस्कीच्या २४० बाटल्या असा एकूण २४ लाख ४ हजार १६० रुपयांचा मुद्देमाल आढळून आला. याप्रकरणी अमर पुंडलिक बोडरे (रा. सातारा) व चेतन मधुकर बाटे (रा. नऱ्हे, पुणे) यांना अटक करण्यात आली..Pune Crime Update : पुण्यात मंगळवार पेठेत चोरट्यांचा धाडसी डाव; सात लाखांचा ऐवज लंपास.तपासादरम्यान चेतन बाटे यांच्या घरी छापा टाकून १४४ बाटल्या जप्त करण्यात आल्या, तर तुषार सुभाष काळाने (रा. पुरंदर) यांच्या घरातून २८४ बाटल्या जप्त करण्यात आला. दौंड येथील स्वामी चिंचोली येथून ८ लाख ८५ हजार ६०० रुपयांची दारू जप्त करण्यात आली..या कारवाईत तीन जणांना अटक करण्यात आली. अवैध मद्यविरोधातील कारवाई यापुढेही सुरू राहणार असल्याचे अधीक्षक अतुल कानडे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.