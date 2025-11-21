पुणे

Pune Crime : अवैध मद्यविरोधी कारवाईत ४० लाखांचा मुद्देमाल जप्त, धायरी-दौंडमध्ये छापे; आठ जणांना अटक

Major Crackdown on Illegal Liquor in Pune : पुण्यात धायरी आणि दौंड येथे उत्पादन शुल्क विभागाच्या कारवाईत ४० लाख रुपयांहून अधिक किमतीचा अवैध दारूचा साठा जप्त करण्यात आला असून आठ जणांना अटक करण्यात आली.
पुणे : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून अवैध मद्यनिर्मिती, वाहतूक व विक्रीविरुद्ध धायरी व दौंड येथे कारवाई करून एकूण ४० लाख पाच हजार ७२० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. याप्रकरणी आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे.

