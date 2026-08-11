Pune Corruption: मद्यविक्री परवान्यासाठी २२ लाखांची लाच मागितली; पुण्यात स्टेट एक्साईज निरीक्षकाला एसीबीने ठोकल्या बेड्या

पुणे : मद्यविक्री परवाना मिळवून देण्यासाठी व्यावसायिकाकडे तब्बल २२ लाख रुपयांची लाच मागणाऱ्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील (स्टेट एक्साईज) निरीक्षकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) बेड्या ठोकल्या. येरवडा परिसरात सोमवारी दुपारी ही कारवाई करण्यात आली..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.\rजितेंद्र हरिश्चंद्र पाटील (वय ४७, रा. सारथी शिवाली सोसायटी, कर्वे रस्ता, मूळ रा. गजानननगर, परभणी) असे संबंधित अधिकाऱ्याचे नाव आहे. याप्रकरणी एका व्यावसायिकाने ‘एसीबी’कडे तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाटील हे उत्पादन शुल्क विभागाच्या येरवडा विभागात निरीक्षक आहेत. .तर, तक्रारदार व्यावसायिक हे उत्पादन शुल्क विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या परवान्याबाबतची कामे करतात. तक्रारदाराने मद्यविक्री परवान्याबाबत (एफएल- ३) एका फर्मकडून अर्ज सादर केला होता. संबंधित अर्ज मंजुरीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठवितो, असे सांगून पाटील यांनी तक्रारदाराकडे २२ लाख रुपयांची मागणी केली होती. तडजोडीअंती पाटील यांनी ११ लाख रुपयांची लाच मागितली..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.त्यानंतर व्यावसायिकाने ‘एसीबी’कडे तक्रार दाखल केली. संबंधित तक्रारीची पडताळणी झाल्यानंतर सोमवारी पाटील यांच्याविरुद्ध येरवडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अतिरिक्त अधीक्षक अजित पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.