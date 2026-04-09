तरुणीच्या विनयभंग प्रकरणात अटक होईल, ५५ वर्षीय प्राचार्याला धमकावत ७ लाख उकळले; PSI, रिलस्टार महिला पोलिसासह तिघांवर गुन्हा

पुणे पोलीस दलात खळबलळ उडवणारा प्रकार समोर आला आहे. एका प्राचार्याकडून पोलिसांनीच खंडणी उकळली असून या प्रकरणी तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एका कॉलेज तरुणीनं तुमच्याविरोधात तक्रार दिलीय आणि अटक टाळायची असेल तर पैसे द्यावे लागतील असं सांगून तब्बल ७ लाख रुपये उकळले. पीएसआयसह दामिनी पथकात काम करणाऱ्या महिला पोलिसावर गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलीस उपनिरीक्षक अजित बडे, दामिनी पथकातील पोलीस सोनाली हिंगे आणि सुदाम तायडे अशी गुन्हा दाखल झालेल्या पोलिसांची नावे आहेत. .एका कॉलेजच्या प्राचार्यांना जुलै २०२५ मध्ये पीएसआय बडे याने तुम्ही एका मुलीची कागदपत्रे काढून ठेवली आहेत का अशी विचारणा केली. त्यानंतर प्राचार्यांनी नियमानुसार कागदपत्रे ठेवतो असं स्पष्ट केलं. त्यानंतर पीएसआयने विद्यार्थीनीनं तुमच्याविरोधात अर्ज केला असल्याचं सांगितलं. त्यात तिने तुम्ही तिला बंदुकीचा धाक दाखवून गाडीत ओढल्याची तक्रार आहे..प्राचार्यांना पीएसआयने तुमच्याकडे पिस्तुल आहे का असं विचारलं आणि मुलीचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असल्यानं पोक्सो अंतर्गत तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते. यात तुमच्या संस्थेचीही बदनामी होईल अशी भीती घातली. बदनामी होऊ नये यासाठी अर्ज अद्याप रेकॉर्डवर घेतला नाही असंही सांगितलं..पोलिसांच्या दामिनी पथकात कार्यरत असलेल्या सोनाली हिंगे यांचेही नाव पीएसआय बडे याने घेत मुलीला समाजवून सांगितल्याचं म्हटलं. आम्ही केस रजिस्टर केली तर तुमची बदनामी होईल अशी भीती घालत यातून काही मार्ग निघतो का पाहतो म्हणत पीएसआय बडे तिथून निघून गेला..पीएसआय बडे यांच्यासह सोनाली हिंगे आणि तायडे यांनी संगनमताने प्राचार्य आणि सीईओंना संस्थेची बदनामी होऊ नये यासाठी हे प्रकरण मिटवायचे असल्यास १० लाख रुपये द्यावे लागतील असं सांगितलं. प्राचार्यांनी पैसे द्यायला नकार देताच त्यांना धमकी देण्यात आली. शेवटी प्राचार्यांनी मुलीच्या शिक्षणासाठी ७ लाख रुपये द्यायची तयारी दर्शवली. यासाठी त्यांनी स्वत:सह कुटुंबियांच्या खात्यावर असलेली रक्कम काढून दिली..दरम्यान, पीएसआयकडून पैसे उकळण्यात आल्यानंतरही ८ मार्चला दरोडा व वाहन चोरी पथकाच्या पोलिसांनी प्राचार्यांना बोलावून घेतलं. त्यांनी मुलीने दिलेल्या तक्रार अर्जावर चौकशी केली. त्या चौकशीत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. संस्थेच्या बदनामीची भीती घालत ब्लॅकमेल करून पैसे पोलिसांनीच पैसे उकळल्याचा प्रकार पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना समजताच त्यांनी कठोर कारवाई करत तिन्ही पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले..अजित बडे, सोनाली हिंगे, सुदाम तायडे या तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक बडे हा सद्या सायबर पोलिस ठाण्यात नेमणुकीस आहे. तर हिंगे ही शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात दामिनी मार्शल म्हणून कार्यरत आहे. सोशल मीडियावर देखील रिलस्टार म्हणून प्रसिद्ध आहे. तर सुदाम तायडे हा देखील शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात नेमकी साहेब आहे.