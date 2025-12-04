पुणे

Pune Crime: आधी गुंगीचं औषध देऊन पुरुषावर अत्याचार; आता दुसऱ्याला लग्नाची गळ, गुन्हा दाखल करण्याची धमकी

Woman Demands Two Lakh Ransom, Threatens to File False Rape Case Against Pune Man: आरोपी महिला पुरुषांना फसवत असल्याचे प्रकार उघड होत आहेत. मागच्याच आठवड्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यानंतर आता हा नवीन गुन्हा दाखल झाला आहे.
Threatens to File False Rape Case

Pune Latest News: ‘माझ्यासोबत लग्न कर, नाहीतर दोन लाख रुपये दे; अन्यथा तुझ्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करते,’ अशी धमकी देत एका महिलेने दोन लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या महिलेने यापूर्वीही उच्च न्यायालयात वकील असल्याचे भासवून एका ४७ वर्षीय व्यक्तीची फसवणूक केल्याप्रकरणी कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. त्या व्यक्तीला गुंगीचं औषध देऊन त्याच्यावर वेगवेगळ्या ठिकाणी तिने अत्याचार केले होते, असा पीडित पुरुषाचा आरोप आहे.

