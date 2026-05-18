Pune Court : 'माझ्यात देवीचा संचार होतो...', पुण्यात महिलेला जाळ्यात ओढून अत्याचार करणारा भोंदूबाबा ऋषिकेश वैद्य गजाआड; जामिनाबाबत कोर्टाने काय दिला निर्णय?

पुणे : देवी शक्तीचा संचार असल्याची बतावणी करत लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील भोंदूबाबाचा जामीन अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. पी. रागीट यांनी फेटाळला. या प्रकरणातील गांभीर्य, तथ्य व परिस्थिती लक्षात घेता जामीन फेटाळण्यात आल्याचे आदेशात (Pune fake baba sexual assault case) नमूद आहे..ऋषिकेश श्रीकांत वैद्य (वय ३९, रा. वसई) असे जामीन फेटाळण्यात आलेल्याचे नाव आहे. ही घटना डिसेंबर २०२३ ते ११ मे २०२५ या कालावधीत घडली. २७ मार्च २०२६ मध्ये हडपसर पोलिसात याबाबत गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानुसार पोलिसांनी २८ मार्च रोजी त्याला अटक केली. सुरूवातीला पोलीस कोठडी, त्यानंतर तो आता न्यायालयीन कोठडीत आहे..न्यायालयीन कोठडीत असताना वैद्य याने जामिनासाठी अर्ज केला. या अर्जास सरकारी वकील ॲड. लीना पाठक, फिर्यादीचे वकील ॲड. रोहन नहार यांनी विरोध केला. हा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आहे. वैद्य याने धार्मिक गुरू म्हणून असलेल्या विश्वासाचा गैरफायदा घेत पीडितेवर बलात्कार केला आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. अद्याप दोषारोपपपत्र दाखल झालेले नाही. त्यामुळे आरोपीला जामीन दिल्यास तपासावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याचा जामीन फेटाळण्याची मागणी करण्यात आली..ACB Bribe Arrest : पुण्यानंतर आता नवी मुंबईत 'एसीबी'चा मोठा दणका; सिडकोचे अप्पर जिल्हाधिकारी 22 हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ अटकेत.नाशिक येथील कॅप्टन अशोक खरातचे प्रकरण राज्यभर गाजत असतानाच शहरातील हा प्रकार उघडकीस आला होता. महिलेशी समाज माध्यमातून ओळख झाल्यानंतर मी देवाचा भक्त असून, तुला उपासना कशी करायची, हे शिकवितो असे सांगून महिलेला जाळ्यात खेचले. तिच्यावर अत्याचार केल्याचे उघड झाल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.