Savitribai Phule Pune University: सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाची संलग्नता नाही, नोंदणीकृत पत्त्यावर कॉलेजही नाही; पुण्यातील प्रकार उघड

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न नसतानाही विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणाऱ्या बोगस महाविद्यालयाचा प्रकार उघडकीस आला आहे. एका विद्यार्थिनीच्या तक्रारीनंतर चौकशी केली असता, सिनर्जी स्कूल ऑफ कॉमर्स हे महाविद्यालय नोंदणीकृत पत्त्यावर अस्तित्वातच नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ नये, असे आवाहन विद्यापीठ प्रशासनाने केले आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ प्राचार्य आणि प्राध्यापक नसणाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू असतानाच, हा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका विद्यार्थिनीने सिनर्जी स्कूल ऑफ कॉमर्स हे महाविद्यालय स्थलांतर प्रमाणपत्र (टीसी) देत नसल्याची तक्रार विद्यापीठाकडे केली होती. यानंतर प्रशासनाने संबंधित महाविद्यालयाच्या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो होऊ शकला नाही. अखेरीस, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. .चौकशी समितीने महाविद्यालयाच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर प्रत्यक्ष भेट दिली असता, त्या ठिकाणी महाविद्यालय अस्तित्वातच नसल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली. विद्यापीठाची कोणतीही परवानगी न घेता परस्पर महाविद्यालय स्थलांतरित करणे, तसेच संलग्नता नसताना विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बेकायदेशीर असल्याने विद्यापीठाने या महाविद्यालयावर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. विद्यापीठाच्या शैक्षणिक संलग्नता विभागाने एक जाहीर प्रकटन प्रसिद्ध केले आहे. त्यात, ‘सिनर्जी फाउंडेशनच्या सिनर्जी स्कूल ऑफ कॉमर्स’ महाविद्यालयात शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून कोणत्याही अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊ नये,’ असे विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागाचे (संलग्नता कक्ष) राजेश राहेरकर यांनी प्रकटनात स्पष्ट केले आहे..\rविद्यापीठाच्या वाणिज्य आणि व्यवस्थापन विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. धनंजय मंडलीक म्हणाले,‘‘संबंधित महाविद्यालयातील एका विद्यार्थिनीचे महाविद्यालयातून टीसी दिले जात नसल्याची लेखी तक्रार विद्यापीठाकडे केली आहे. या विद्यार्थिनीच्या तक्रारीवरून संबंधित महाविद्यालयाच्या चौकशीसाठी विद्यापीठाने समिती स्थापन केली. विद्यापीठाकडे अधिकृत नोंदणी असलेल्या पत्त्यावर समितीतील सदस्य चौकशीसाठी गेले असता, त्यांना ते महाविद्यालय त्या पत्त्यावर नसल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...याशिवाय, संबंधित महाविद्यालयात प्राचार्य नसणे, ५० टक्के कर्मचारी असणे आवश्यक असतानाही ते नसणे, हे महाविद्यालय परस्पर नव्या पत्त्यावर असल्याची माहिती आहे. परंतु, त्याबाबत विद्यापीठाची कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. हे महाविद्यालय बोगस आहे. विद्यापीठाने या गैरप्रकाराची तक्रार राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडे आणि अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेकडे देखील केली आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.