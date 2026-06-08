पुणे

Fake Lady Singham Arrested : पुण्यात तोतया 'लेडी सिंघम' समिना पठाणला अटक; पोलिसांच्या गणवेशात दाखवत होती रुबाब, पोलिसी खाक्या दाखवताच फुटलं बिंग!

Fake Lady Singham Arrested in Pune : या प्रकरणी लष्कर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.
fake lady singham arrested in pune

fake lady singham arrested in pune

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : अंगावर खाकी वर्दी आणि खांद्यावर स्टार लावून पोलिस अधिकाऱ्याचा रुबाब मिरवणाऱ्या एका तोतया 'लेडी सिंघम'ला पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक (PSI) दर्जाचा गणवेश परिधान करून नागरिकांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या २५ वर्षीय तरुणीला लष्कर पोलिस ठाण्याच्या पथकाने बेड्या (fake lady singham arrested in pune) ठोकल्या.

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