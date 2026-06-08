Fake Lady Singham Arrested : पुण्यात तोतया 'लेडी सिंघम' समिना पठाणला अटक; पोलिसांच्या गणवेशात दाखवत होती रुबाब, पोलिसी खाक्या दाखवताच फुटलं बिंग!

पुणे : अंगावर खाकी वर्दी आणि खांद्यावर स्टार लावून पोलिस अधिकाऱ्याचा रुबाब मिरवणाऱ्या एका तोतया 'लेडी सिंघम'ला पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक (PSI) दर्जाचा गणवेश परिधान करून नागरिकांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या २५ वर्षीय तरुणीला लष्कर पोलिस ठाण्याच्या पथकाने बेड्या (fake lady singham arrested in pune) ठोकल्या..समिना आसिफ इनामदार उर्फ समिना अयुब पठाण (वय २५) असे अटक करण्यात आलेल्या महिलेचे नाव आहे. ही कारवाई शनिवारी (ता.७) पुण्यातील कॅम्प परिसरात करण्यात आली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समिनाचे पोलिस अधिकारी बनण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहिले होते. सध्या ती एका खासगी कंपनीत नोकरी करत होती. दरम्यान, एका नामांकित क्लिनिकमध्ये डॉक्टरांची अपॉइंटमेंट मिळवण्यासाठी तिने पोलिसांचा गणवेश परिधान केल्याचे तपासात उघड झाले आहे..६ जून रोजी लष्कर पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक महेश शिंदे हे कॅम्प परिसरात गस्त घालत असताना त्यांना एका खासगी क्लिनिकबाहेर पोलिसांच्या वर्दीत उभी असलेली महिला दिसली. तिच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्याने शिंदे यांनी महिला पोलिस कर्मचाऱ्याच्या मदतीने तिची चौकशी केली..Nagpur NEET Aspirant : नागपूरच्या विद्यार्थिनीबाबत राहुल गांधींची पोस्ट; 19 वर्षीय स्नेहाच्या सुसाइड नोटमुळे देशभरात उडाली खळबळ, का संपवलं आयुष्य?.चौकशीदरम्यान संबंधित महिलेला ती कोणत्या पोलिस ठाण्यात कार्यरत आहे, ओळखपत्र आहे का, तसेच पोलिस खात्याशी संबंधित काही प्रश्न विचारण्यात आले. मात्र, समाधानकारक उत्तरे देता न आल्याने तिच्यावर संशय अधिक बळावला. पुढील चौकशीत ती पोलिस कर्मचारी नसून तोतया असल्याचे स्पष्ट झाले..प्राथमिक तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, समिनाला एका खासगी क्लिनिकमध्ये उपचारासाठी डॉक्टरांची वेळ मिळत नव्हती. त्यामुळे पोलिसांचा गणवेश परिधान करून आपण पोलिस अधिकारी असल्याचा आभास निर्माण करत रिसेप्शन कर्मचारी व इतरांवर दबाव टाकून अपॉइंटमेंट मिळवण्याचा प्रयत्न तिने केला होता. या प्रकरणी लष्कर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.