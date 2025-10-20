पुणे

Barcodes On Drugs : बनावट औषधांवर ‘क्‍यूआर कोड’ची मात्रा, केंद्राकडून निर्णय विचाराधीन; औषध विक्री संघटनांचा पाठिंबा

Fake Medicine Alert : बनावट औषधांविरुद्ध लढण्यासाठी केंद्र सरकार आता लसी, कर्करोगावरील औषधे आणि अँटिबायोटिक्सवर बारकोड/क्यूआर कोड अनिवार्य करण्याचा विचार करत असून, अखिल भारतीय औषध विक्रेते संघटनेने (AIOCD) या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
Scanning for Safety: Government Fights Fake Drugs with QR Codes.

पुणे : बनावट व निकृष्ट औषधांविरुद्ध लढा देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पातळीवर लसी, प्रतिजैविके (अँटिबायोटिक), मानसोपचार तसेच कर्करोगावरील औषधे यांच्यावर बारकोड आणि क्यूआर कोड छापण्‍याचा निर्णय लागू करण्‍याचा विचार सुरू आहे. अखिल भारतीय औषध विक्रेते व वितरक संघटनेने (एआयओसीडी) या भूमिकेचे स्वागत केले असून, त्याला पाठिंबा दिला आहे.

