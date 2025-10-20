पुणे : बनावट व निकृष्ट औषधांविरुद्ध लढा देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पातळीवर लसी, प्रतिजैविके (अँटिबायोटिक), मानसोपचार तसेच कर्करोगावरील औषधे यांच्यावर बारकोड आणि क्यूआर कोड छापण्याचा निर्णय लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. अखिल भारतीय औषध विक्रेते व वितरक संघटनेने (एआयओसीडी) या भूमिकेचे स्वागत केले असून, त्याला पाठिंबा दिला आहे..बनावट कफ सिरपमुळे मध्य प्रदेशात काही बालकांचा मृत्यू झाल्याची घटना नुकतीच घडली आहे. अशा घटना टाळण्यासाठी तसेच बनावट औषधे ओळखता यावीत, यासाठी औषधे, लशी यांच्या वेष्टनावर क्यूआर कोड छापल्यास त्या कंपनीविषयी सर्वसामान्यांना माहिती मिळेल. तसेच, औषध मानक यंत्रणांनादेखील उत्पादन, परवानगी, घटक यांबाबत त्वरित माहिती मिळून कारवाई करता येईल. यासाठी भारतीय मुख्य औषध नियंत्रक अधिकारी यांच्याकडून याबाबत विचार सुरू आहे. हा उपक्रम चांगला असल्याची माहिती ‘एआयओसीडी’चे अध्यक्ष जगन्नाथ एस. शिंदे आणि सरचिटणीस राजीव सिंघल यांनी दिली..Karad Crime: 'कऱ्हाडात हॉटेलमध्ये पती- पत्नीस मारहाण'; शेजारील टेबलवर दारू पीत असणाऱ्या तिघांवर गुन्हा दाखल .याबाबत माहिती देताना शिंदे म्हणाले, ‘‘हा निर्णय घेतल्यास औषध क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढेल आणि रुग्णांचा विश्वास अधिक दृढ होईल. उत्पादनांपासून ग्राहकांपर्यंत औषधांचा मागोवा घेता येणे हे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे. संघटनेने देशभरातील सुमारे १२ लाख औषध विक्रेत्यांच्या माध्यमातून या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी संपूर्ण सहकार्य करण्याची ग्वाही दिली आहे. शासनाने बनावट औषध विक्रेत्या कंपन्यांवर कडक करवाई करायला हवी,’’ अशा मागण्यांही त्यांनी यावेळी केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.