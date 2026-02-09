पुणे

Pune News: लग्नानंतर मुलगी म्हणाली नवरा पसंत नाही; पतीची न्यायालयात धाव, साडे सात महिने सुनावणीनंतर...

Pune Family Court: एकमेकांना बघण्याचा कार्यक्रम आणि त्यानंतर सर्व पारंपरिक प्रथा पार पाडत थाटामाटात लग्न झाले. त्यानंतर पतीने वैवाहिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मला हे लग्नच मान्य नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : एकमेकांना बघण्याचा कार्यक्रम आणि त्यानंतर सर्व पारंपरिक प्रथा पार पाडत थाटामाटात लग्न झाले. त्यानंतर पतीने वैवाहिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मला हे लग्नच मान्य नाही. तुम्ही मला पसंतच नाही.

