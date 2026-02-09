Pune News: लग्नानंतर मुलगी म्हणाली नवरा पसंत नाही; पतीची न्यायालयात धाव, साडे सात महिने सुनावणीनंतर...

पुणे : एकमेकांना बघण्याचा कार्यक्रम आणि त्यानंतर सर्व पारंपरिक प्रथा पार पाडत थाटामाटात लग्न झाले. त्यानंतर पतीने वैवाहिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मला हे लग्नच मान्य नाही. तुम्ही मला पसंतच नाही..घरच्यांच्या दबावापोटी मी लग्न केले आहे, असे लग्नानंतर तिसऱ्याच दिवशी पत्नीने पतीला सांगितले. हे सर्व ऐकून धक्का बसलेल्या पतीने न्यायालयात धाव घेत लग्न रद्द करण्याचा दावा केला. साडेसात महिने त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने लग्न रद्द ठरवले आहे..कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. डी. कदम यांनी हा आदेश दिला. सुरेश (वय २७) आणि सुरेखा (वय २४) (नावे बदललेली आहेत) यांच्या बाबतीत हा प्रकार घडला. सुरेश हे व्यावसायिक असून, पत्नी गृहिणी आहे. पारंपरिक पद्धतीने पाहणी करून जून २०२४ मध्ये त्याचा विवाह झाला. लग्नानंतर नवराच पसंत नसल्याचे सांगत तिने पतीला वैवाहिक संबंध प्रस्थापित करण्यास नकार दिला..लग्नाच्या २० दिवसांनंतर सुरेखा माहेरी गेली. ती परतलीच नाही. त्यामुळे पतीने अॅड. राहुल जाधव यांच्यामार्फत मे २०२५ मध्ये न्यायालयात धाव घेतली. मुलीचा विवाह आई-वडिलांच्या मर्जीनुसार झाला आहे. मात्र, मुलीला ते मान्य नाही. त्यामुळे तो रद्द करून देण्याची मागणी न्यायालयात केली. त्यानुसार न्यायालयाने लग्न रद्द केले..Pune News : पन्नाशी ओलांडलेल्या दांपत्याचा घटस्फोट; क्रौर्याच्या आधारावर न्यायालयाकडून पतीला दिलासा.आई-वडिलांना पाल्याला विश्वासात घेऊनच लग्न जमवावे. जेणेकरून लग्नानंतर वाद, मनस्ताप होणार नाही. पती-पत्नी दोघांसह कुटुंबीयांनाही याचा त्रास होत असतो.- अॅड. राहुल जाधव, सुरेश यांचे वकील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.