Pune News: आईच्या निधनाचा धक्का असह्य; पुण्यात तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू, एकाच दिवशी माय-लेकालाच अखेरचा निरोप..

पुणे : आजारी असलेल्या आईची प्राणज्योत मावळल्याचा धक्का सहन न झाल्याने २२ वर्षीय मुलाने शनिवारी सकाळी घरात गळफास घेऊन आपले जीवन संलवले. वैकुंठ स्मशानभूमीत या मायलेकांवर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.मंदा दोडके (वय ५०) आणि साहिल गणेश दोडके (वय २५, दोघे रा. पर्वती दर्शन) अशी या मायलेकाची नावे आहेत. दोडके कुटुंब काही दिवसांपूर्वीच पर्वती दर्शन परिसरात राहायला आले होते. मंदा दोडके या वृद्ध रुग्णांच्या सेवाशुश्रुषेचे काम करायच्या. साहिल हा घरातला एकुलता एक मुलगा होता.त्याला चार मोठ्या बहिणी आहेत. साहिल पहाटे उठून लोकांच्या घरी दुधाच्या पिशव्या टाकत आणि लिफ्ट दुरुस्तीची कामे करत. बिकट परिस्थितीत तो कुटुंबाची आर्थिक जबाबदारी सांभाळत होता..मंदा दोडके यांना गुरुवारी पहाटे अचानक अर्धांगवायूचा तीव्र झटका आला. साहिलने त्यांना उपचारासाठी तातडीने ससून रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, त्यांची प्रकृती खालावत चालली होती. मात्र, उपचारांदरम्यान त्याच्या आईचे निधन झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. आईला वाचवू न शकल्याचे असह्य दुःख आणि एकाकीपणाच्या भावनेतून त्याने तातडीने घर गाठले. .आईच्या निधनाचा धक्का सहन न झाल्याने त्याने पंख्याला साडी लावून गळफास घेत आत्महत्या केली. सकाळी साडेनऊ-दहाच्या सुमारास त्याच्या नातेवाईकांनी त्याचा दरवाजा ठोठावला. मात्र, त्याने आतून प्रतिसाद दिला नाही. त्याच्या नातेवाईकाने दरवाजा उघडून फटीतून पाहिले असता, साहिलने गळफास घेतल्याचे दिसले. त्याला तातडीने ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारांपूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी स्पष्ट केले. एकाच दिवशी घराचा आधार आणि मायेची सावली गमावलेल्या या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...आईचा मृत्यू झाल्याने मुलाने आत्महत्या केल्याची माहितीपर्वती पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र सहाणे यांनी दिली. साहिल दोडके याने गळफास घेतल्याचे कळल्यावर पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन त्याला ससून रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारांपूर्वी त्याचा मृत्यू झाला होता. ससूनमध्येच उपचार घेणाऱ्या त्याच्या आईचाही मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली,' असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.