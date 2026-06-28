पुणे

Pune News: आईच्या निधनाचा धक्का असह्य; पुण्यात तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू, एकाच दिवशी माय-लेकालाच अखेरचा निरोप..

Pune family tragedy after mother's death son also dies: आईच्या निधनाचा आघात सहन न झाल्याने एकुलत्या मुलाचा गळफास; वैकुंठ स्मशानभूमीत मायलेकांचा एकाच दिवशी अंत्यसंस्कार
Heartbreaking Incident in Pune: Mother and Son Cremated on the Same Day

Heartbreaking Incident in Pune: Mother and Son Cremated on the Same Day

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : आजारी असलेल्या आईची प्राणज्योत मावळल्याचा धक्का सहन न झाल्याने २२ वर्षीय मुलाने शनिवारी सकाळी घरात गळफास घेऊन आपले जीवन संलवले. वैकुंठ स्मशानभूमीत या मायलेकांवर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

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