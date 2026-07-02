Pune Crime : जमिनीच्या वादातून शेतकऱ्यावर फॉर्च्युनरने धडक, लोखंडी रॉड व दगडांनी बेदम मारहाण; नातेवाईकांसह तिघे गंभीर जखमी

पुणे : जमिनीच्या वादातून शेतकऱ्याच्या अंगावर गाडी घालून, त्यांना लोखंडी रॉड व दगडाने बेदम मारहाण केल्याची घटना साष्टे-वाडेगाव शिवरस्त्यावर घडली. या हल्ल्यात शेतकरी आणि त्यांचे नातेवाईक गंभीर जखमी झाले आहेत..या प्रकरणी प्रज्ञा योगेश साळंके (वय ३२, रा. कोलवडी, ता. हवेली) यांनी लोणीकंद पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार रोहित शिवाजी मोडक (रा. हडपसर), अजय अशोक जगदाळे (रा. भेकराइनगर, फुरसुंगी), भूषण राजाराम दोरगे (रा. यवत, ता. दौंड) यांच्यासह इतर सात संशयितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..आरोपींनी फिर्यादीचे पती योगेश साळुंके यांच्या अंगावर फॉर्च्युनर गाडी घालून लोखंडी रॉडने मारहाण केली. तसेच त्यांच्या खिशातील ८० हजार रुपये आणि नउ तोळे सोने हिसकावून घेतले. हल्ल्यादरम्यान फिर्यादीचा पुतण्या अथर्व आणि भाचा साहिल जगताप हे त्यांना वाचवण्यासाठी आले. त्यावेळी आरोपींनी त्यांच्यावरही रॉड आणि दगडाने हल्ला करून गंभीर जखमी केले. ‘यांना सोडू नका, यापूर्वी शेत जमीनदोस्त करून यांना हिसका दाखवला आहे,’ अशी धमकी आरोपींनी दिल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.