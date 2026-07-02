पुणे

Pune Crime : जमिनीच्या वादातून शेतकऱ्यावर फॉर्च्युनरने धडक, लोखंडी रॉड व दगडांनी बेदम मारहाण; नातेवाईकांसह तिघे गंभीर जखमी

जमिनीच्या वादातून शेतकऱ्यावर फॉर्च्युनर गाडी चढवून लोखंडी रॉड व दगडांनी बेदम मारहाण; शेतकरी व नातेवाईक गंभीर जखमी, आरोपींवर गुन्हा दाखल
A Pune farmer was brutally attacked over a land dispute using a vehicle, iron rods, and stones.

A Pune farmer was brutally attacked over a land dispute using a vehicle, iron rods, and stones.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : जमिनीच्या वादातून शेतकऱ्याच्या अंगावर गाडी घालून, त्यांना लोखंडी रॉड व दगडाने बेदम मारहाण केल्याची घटना साष्टे-वाडेगाव शिवरस्त्यावर घडली. या हल्ल्यात शेतकरी आणि त्यांचे नातेवाईक गंभीर जखमी झाले आहेत.

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