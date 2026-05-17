पुणे

केळेवाडीत वडिलांचा मुलावर ॲसिड हल्ला

पुणे, ता. १७ : पैशांच्या वादातून वडिलांनी मुलाच्या अंगावर घरात स्वच्छतेसाठी वापरण्यात येणारे ॲसिड फेकल्याची घटना कोथरूडमधील केळेवाडी भागात घडली. यात मुलाचा चेहरा आणि डोळ्याला दुखापत झाली असून, त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
या प्रकरणी वडिलांवर कोथरूड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर वडील फरार झाले आहेत. तुषार श्‍याम कदम (वय ३०, रा. वसंतनगर, केळेवाडी, कोथरूड) असे जखमी झालेल्याचे नाव आहे. याबाबत तुषारने फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितनुसार, १४ मे रोजी तुषार घरात झोपला होता. पैशांवरुन दोघांमध्ये वाद झाले. त्यानंतर तुषारच्या वडिलांनी स्वच्छतागृह स्वच्छ करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ॲसिडची बाटली तुषारचा चेहऱ्यावर ओतली. त्यात तुषारचा चेहरा व डोळ्यांना दुखापत झाली.

