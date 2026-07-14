होय, अख्खं पुणं मी विकत घेतलंय! FC रोडवर दोन बाईकस्वारांमध्ये तुफान राडा, नेमकं काय घडलं? पाहा VIDEO

Pune FC Road Viral Video: पुण्यातील एफसी रोडवरील दोन दुचाकीस्वारांमधील वादाचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये एका तरुणानं "अख्खं पुणं मी विकत घेतलंय" असा दावा केल्यामुळे हा प्रकार चर्चेचा विषय ठरला आहे. मात्र, या व्हिडीओतील दाव्यांची अधिकृतपणे पुष्टी झालेली नाही..मिळालेल्या माहितीनुसार, एक तरुण मोबाईलवर बोलत स्कूटी चालवत होता. यावेळी त्याच्या स्कूटीचा दुसऱ्या दुचाकीस्वाराला धक्का लागल्याचं सांगितलं जात आहे. यानंतर दोघांमध्ये जोरदार शाब्दिक वाद सुरू झाला. सुरुवातीला धक्काबुक्की झाली नसली, तरी दोघेही एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत होते. शिवाय, पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार करण्याची धमकीही एकमेकांना देत होते..Pune : बैलगाडा शर्यतीवेळी बैलांना आक्षेपार्ह बोलल्यानं वाद, थारनं दुचाकीला उडवलं; दोघे गंभीर जखमी, घटनेचा VIDEO VIRAL.या वादादरम्यान मोबाईलवर बोलणारा तरुण अचानक तिथून निघून जाण्याच्या तयारीत होता. मात्र, जाण्यापूर्वी त्याने "होय, अख्खं पुणं मी विकत घेतलंय" असं वाक्य उच्चारलं. त्यानंतर तो घटनास्थळावरून निघून गेला. त्याच्या या वक्तव्यामुळे हा व्हिडीओ काही क्षणातच सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या काही नागरिकांनी हा संपूर्ण प्रकार आपल्या मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केला. त्यानंतर हा व्हिडीओ विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे. अनेकांनी या घटनेवर विनोदी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत, तर काहींनी वाहन चालवताना मोबाईल वापरण्याच्या वाढत्या सवयीवर आणि रोडरेजच्या घटनांवर चिंता व्यक्त केली आहे..Video: 'असा' रचला केतनच्या खुनाचा कट; सिया अन् चेतनचा कॅफेतला व्हिडीओ आला, हातात हात देऊन बसले अन् केलं प्लॅनिंग.दरम्यान, हा प्रकार पुण्यातील एफसी रोडवर घडल्याचा दावा केला जात असला, तरी या घटनेची स्वतंत्रपणे पडताळणी झालेली नाही. तसेच, या प्रकरणी पुणे पोलिसांकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.