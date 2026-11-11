पुणे

Pune FDA Action: पुण्यात FDA ची कारवाई; दोन दुकांनाचे परवाने रद्द; 93 किलो मिठाई जप्त करून नष्ट

Food Safety Crackdown in Pune: वानवडीतील माँ कराची स्वीट्स आणि श्री मोहन कराची स्वीट्सवर छापे; दोन्ही दुकानांचे परवाने निलंबित करण्याची प्रक्रिया सुरू
Pune FDA Action: Licences of Two Shops Cancelled, 93 Kg of Sweets Seized and Destroyed

Pune FDA Action: Licences of Two Shops Cancelled, 93 Kg of Sweets Seized and Destroyed

esakal

Ankur Nikam
Updated on

Pune FDA Raids: पुण्यातील वानवडी परिसरात अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) मिठाई उत्पादकांवर कारवाई केली आहे. 'Safe Food, Safe Maharashtra' मोहिमेअंतर्गत 10 नोव्हेंबर 2026 रोजी दोन मिठाई उत्पादक युनिट्सवर छापे टाकण्यात आले. या कारवाईत 93 किलो संशयास्पद आणि निकृष्ट दर्जाची मिठाई जप्त करण्यात आली. या मिठाईची एकूण किंमत Rs 50,860 आहे.

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