Pune FDA Action: पुण्यात FDA ची कारवाई; दोन दुकांनाचे परवाने रद्द; 93 किलो मिठाई जप्त करून नष्ट

Pune FDA Raids: पुण्यातील वानवडी परिसरात अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) मिठाई उत्पादकांवर कारवाई केली आहे. 'Safe Food, Safe Maharashtra' मोहिमेअंतर्गत 10 नोव्हेंबर 2026 रोजी दोन मिठाई उत्पादक युनिट्सवर छापे टाकण्यात आले. या कारवाईत 93 किलो संशयास्पद आणि निकृष्ट दर्जाची मिठाई जप्त करण्यात आली. या मिठाईची एकूण किंमत Rs 50,860 आहे..FDA च्या पथकाने वानवडीतील माँ कराची स्वीट्स मार्ट आणि श्री मोहन कराची स्वीट्स मार्ट या दोन युनिट्सची तपासणी केली. यामध्ये माँ कराची स्वीट्स मार्टमधून 18 किलो मोतीचूर लाडू आणि 5 किलो बर्फी असा एकूण 23 किलो मिठाईचा साठा जप्त करण्यात आला. त्याची किंमत Rs 15,800 होती..FDA Action: कच्च्या मालावर एफडीएची कारवाई! खवा, मावा, काजू, बदामसह १७.८२ टन साठा जप्त.तर श्री मोहन कराची स्वीट्स मार्टमधून 41 किलो मोतीचूर बुंदी आणि 29 किलो बर्फी जप्त करण्यात आली. या 70 किलो मिठाईची किंमत Rs 35,060 होती. अशा प्रकारे दोन्ही युनिट्समधून एकूण 93 किलो मिठाई जप्त करण्यात आली..जप्त केलेली मिठाई नाशवंत असल्याने ती संबंधित ठिकाणीच नष्ट करण्यात आली. तसेच, मिठाईचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. या तपासणीत मिठाईचा दर्जा निकृष्ट होता किंवा ती खाण्यास अयोग्य होती का, हे स्पष्ट होणार आहे..Maharashtra: दिवाळीपूर्वी FDA चा दणका! Blinkit, Zeptoसह 105 खाद्य व्यवसायांचे परवाने रद्द.दरम्यान, अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या संशयावरून FDA ने दोन्ही मिठाई उत्पादक युनिट्सचे परवाने निलंबित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.ही कारवाई अन्नसुरक्षा अधिकारी पी. एन. चव्हाण आणि पी. जे. जाधव यांनी केली. वरिष्ठ FDA अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबवण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.