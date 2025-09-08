Pune journalist assault dhol pathak: महिला पत्रकाराच्या विनयभंगप्रकरणी ढोल ताशा पथकातील दोघांवर गुन्हा

पुणे, ता. ८ : गणेश विसर्जन मिरवणुकीत महिला पत्रकाराशी गैरवर्तन करून तिच्या सहकाऱ्याला धक्काबुक्की केल्याप्रकरणी एका ढोल ताशा पथकातील दोन वादकांविरुद्ध फरासखाना पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..याबाबत एका महिला पत्रकाराने फरासखाना पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणी एका ढोल ताशा पथकातील दोन वादकांवर भारतीय न्याय संहिता कलम ७४, ७५ (१), ३५२, ३ (५) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .फिर्यादी महिला पत्रकार शनिवारी (ता. ६) सायंकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास विसर्जन मिरवणुकीचे वार्तांकन करत होती. त्यावेळी पथकातील एका वादकाने लोखंडी ट्रॉली आणली. त्या ट्रॉलीचे चाक पायावरून चाक गेल्यामुळे महिला पत्रकाराने विचारणा केली. तेव्हा वादकाने तिच्याशी वाद घालून धक्काबुक्की करून गैरवर्तन केले. .या वेळी महिला पत्रकारासमवेत असलेल्या सहकाऱ्याने वादकाला जाब विचारला. तेव्हा वादक आणि त्याच्या सहकाऱ्याने त्यालाही धक्काबुक्की केली. त्यानंतर महिला पत्रकाराने फरासखाना पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यावरून ढोल ताशा पथकातील दोन वादकांवर गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या शिष्टमंडळाने पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांना सोमवारी (ता. ८) निवेदन दिले. या वेळी पत्रकार संघाकडून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.