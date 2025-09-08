पुणे

Pune journalist assault dhol pathak: महिला पत्रकाराच्या विनयभंगप्रकरणी ढोल ताशा पथकातील दोघांवर गुन्हा

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे, ता. ८ : गणेश विसर्जन मिरवणुकीत महिला पत्रकाराशी गैरवर्तन करून तिच्या सहकाऱ्याला धक्काबुक्की केल्याप्रकरणी एका ढोल ताशा पथकातील दोन वादकांविरुद्ध फरासखाना पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

