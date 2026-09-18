Pune Festival 2026: उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते पुणे फेस्टिव्हलच्या ३८ व्या पर्वाचे उद्घाटन; पुणे ‘उत्सव आणि सांस्कृतिक वैविध्याची नगरी’ म्हणून गौरवित

पुणे : ‘‘पुणे ही महापुरुषांची भूमी आहे. पुण्याचे ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तसेच स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदान उल्लेखनीय आहे. पुणे हे देशातील ज्ञान व विचारांची देवाणघेवाण करणारे महत्त्वाचे शिक्षणकेंद्र असून विविध क्षेत्रातील योगदानामुळे पुण्याने देशाच्या प्रगतीला योगदान दिले आहे. त्याबरोबरच उत्सव आणि सांस्कृतिक वैविध्याची नगरी म्हणून पुण्याची ओळख निर्माण झाली आहे,’’ असे गौरवोदगार उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी व्यक्त केले. .पुणे फेस्टिव्हलच्या ३८ व्या पर्वाचे उद्घाटन उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते शुक्रवारी झाले त्यावेळी ते बोलत होते. स्वारगेटच्या गणेश कला-क्रीडा रंगमंच येथे झालेल्या या समारंभाला राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार, माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, खासदार हेमा मालिनी, खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी, पुणे फेस्टिव्हलचे अध्यक्ष कृष्णकुमार गोयल, मीरा सुरेश कलमाडी आदी उपस्थित होते..विकासाचा अर्थ केवळ आधुनिक पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, आर्थिक वाढ एवढाच मर्यादित नसून संस्कृती, भाषा, परंपरा आणि कलांचे संवर्धनही त्याचा अविभाज्य भाग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आधुनिक शहरे उभारताना त्यांचा सांस्कृतिक आत्मा जपणे आवश्यक आहे. परंपरा आणि आधुनिकता यांचा समन्वय साधत विकासाकडे वाटचाल करणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले..‘पुणे हे महाराष्ट्रासह देशाच्या इतिहासात आणि सांस्कृतिक जीवनात विशेष स्थान असलेले शहर आहे. उद्योग आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील महत्त्वाचे केंद्र म्हणून विकसित झाले असून ‘उत्सवांचे शहर’ म्हणूनही त्याची ओळख निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक पर्यटनाला जागतिक स्तरावर चालना देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी नमूद केले..तर, पुण्याची संस्कृती आता पुण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नसून जगाशी संवाद साधणारा हा महोत्सव सांस्कृतिक दुवा ठरत आहे. हा केवळ सांस्कृतिक कार्यक्रम नसून पुण्याची सांस्कृतिक ओळख, परंपरा आणि पुणेकरांच्या उत्साहाचा उत्सव आहे. महोत्सवासाठी शासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिले..पुणे फेस्टिव्हल हे महाराष्ट्राची आणि देशाची सांस्कृतिक ओळख जगासमोर नेणारे महत्त्वाचे व्यासपीठ असून परंपरा आणि इतिहासाचे जतन करताना आधुनिकतेची सांगड घालणे आवश्यक असल्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी नमूद केले. तर, देशभरात विविध उत्सवांच्या माध्यमातून कला, नाटक, नृत्य आणि संगीत सादर करण्याची संधी कलाकारांना मिळते. या कलाकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी देशातील नामांकित व्यक्तींनी सांस्कृतिक कार्यक्रमांना आवर्जून उपस्थित राहणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षा हेमा मालिनी यांनी व्यक्त केली. पुणे फेस्टिवलच्या चेअरमन मीरा कलमाडी यांनी प्रास्ताविकात पुणे फेस्टिवलची वाटचाल विशद केली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन राहुल सोलापूरकर आणि समीरा गुजर यांनी केले..२० देशांतील विद्यार्थ्यांचे सादरीकरणज्येष्ठ नृत्यगुरू शर्वरी जेमिनीस यांनी दहा शिष्यांसह गणेशवंदना सादर केली. सिम्बायोसिस विद्यापीठातील २० देशांतील २३ विद्यार्थी आणि १५ भारतीय विद्यार्थ्यांनी ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या संकल्पनेवर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केला. पुणे फेस्टिव्हलचे संस्थापक अध्यक्ष व माजी खासदार दिवंगत सुरेश कलमाडी यांच्या स्मृतीस यंदाचा फेस्टिव्हल अर्पण करण्यात आला..अभिनेते मोहन जोशी यांना जीवनगौरवपुणे फेस्टिव्हलचे संस्थापक अध्यक्ष व माजी खासदार दिवंगत सुरेश कलमाडी यांच्या स्मृतीनिमित्त यंदापासून सुरू करण्यात आलेल्या ‘संस्थापक सुरेश कलमाडी पुणे फेस्टिव्हल जीवनगौरव पुरस्कारा’ने ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी यांचा गौरव करण्यात आला. तर, ज्येष्ठ चित्रपट निर्माते-दिग्दर्शक किरण शांताराम, ज्येष्ठ नाट्यलेखक-दिग्दर्शक अतुल पेठे, भारतीय महिला हॉकी संघटनेच्या माजी अध्यक्षा अर्णवाज दमानिया आणि फ्लाइंग ऑफिसर निधी सुधीर अगरवाल यांनाही ‘पुणे फेस्टिव्हल पुरस्कार’ देऊन सन्मानित करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.