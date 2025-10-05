PMC Elections : राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या पदरी निराशाच, अंतिम प्रभागरचना; अजित पवारांच्या मागणीकडे भाजपचे दुर्लक्ष

पुणे : पुणे महापालिकेची प्रारूप प्रभागरचना ही पूर्णपणे भाजपच्या पथ्यावर पडणारी असल्याने आणि त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला विश्वासात न घेतल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर अंतिम प्रभागरचना करताना राष्ट्रवादीला पोषक असे काही बदल केले जातील, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र काही किरकोळ बदल केले आहेत; पण यानिमित्ताने भाजपने प्रारूप प्रभागरचनेत झालेल्या चुका अंतिम प्रभागरचना करताना सुधारल्याचेही समोर आले आहे. .पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने प्रारूप प्रभागरचना जाहीर केल्यानंतर त्यात मध्यवर्ती पेठांच्या भागात मोठे बदल नाहीत. पण उपनगरांमधील प्रभागांमध्ये उलथापालथ झाली. भाजपच्या नगरसेवकांचे प्रभाग सुरक्षित राहिले; पण महायुतीतील घटकपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसपुढे मोठे आव्हान निर्माण झाले..राष्ट्रवादीचा प्रभाव असणाऱ्या वडगाव शेरी, हडपसर, खडकवासला विधानसभा मतदारसंघांतच त्यांची कोंडी झाली. यात माजी महापौर दत्ता धनकवडे यांचा भाग हा पाच प्रभागांमध्ये विभागला गेल्याने त्यांना कोणत्या प्रभागातून निवडणूक लढवायची असा प्रश्न पडला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष, माजी आमदार सुनील टिंगरे यांचा प्रभाग असलेला टिंगरेनगर गल्ली क्रमांक १४, बार्माशेल झोपडपट्टी हा भाग त्यांच्या प्रभागातून तोडून विमाननगरला जोडला आहे. त्यांच्या बंधूंसाठी हा प्रभाग हवा तेवढा सुरक्षित करता आला नाही. यामध्ये टिंगरे विरोधक मुळीक व पठारे हेच सुरक्षित असल्याचे समोर आले. त्याचप्रमाणे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष या पक्षांच्या इच्छुकांचीही अडचण झाली आहे..पुणे : रस्ता रुंदीकरण कारवाईला रजपुत झोपडपट्टीवासीयांचा विरोध.सत्तेत असूनही प्रभागरचनेत फायदा होत नसल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नाराजीचा सूर होता. याबाबत उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे पदाधिकाऱ्यांनी तक्रार केल्यानंतर त्यांनी आता रडत बसू नका. निवडणूक जिंकण्याची तयारी करा, असे आदेश दिले; पण प्रभागरचना करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विश्वासात घेऊ, असे सांगितले होते. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी त्यांच्या मनाप्रमाणे प्रभागरचना केली. आपल्याला विश्वास घेतले नाही, अशी टीका करत त्यांची तुलना थेट माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांच्यासोबत केली होती. त्यामुळे पुढील काळात पवार विरुद्ध मोहोळ असा संघर्ष होऊ नये, यासाठी प्रभागरचना अंतिम करताना काही महत्त्वाचे बदल केले जातील, अशी चर्चा होती. पण त्यातून फारसे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हाताला लागलेले नाही..बालाजीनगरचा बदल भाजपच्याच सोयीसाठीबालाजीनगरचा भाग हा प्रभाग क्रमांक ३८ या पाच सदस्यांच्या प्रभागाला जोडला गेल्याने माजी महापौर दत्ता धनकवडे यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा आहे. पण प्रत्यक्षात प्रभाग क्रमांक ३९ मधील बालाजीनगरचा भाग वगळून तो ३८ ला जोडला आहे. यातून भाजपने प्रभाग क्रमांक ३९ सुरक्षित करून घेतला आहे, तर बालाजीनगरचा भाग प्रभाग ३८ ला जोडल्याने येथील लोकसंख्या १ लाख २३ हजार ९८१ इतकी झाली असून, त्यात बालाजीनगरची सुमारे २५ हजार लोकसंख्या आहे. त्यामुळे या बदलाचा आता धनकवडे यांचा फायदा कसा होणार, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. शिवाय शिवसेनेलाही याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे..थिटेवस्तीचा बदल राजकीयमांजरी बुद्रुक, केशवनगर या प्रभाग क्रमांक १५ मध्ये खराडीतील थिटेवस्तीचा भाग जोडला होता. त्याला स्थानिक नागरिकांनी प्रचंड विरोध केला होता. त्यानुसार हा भाग या प्रभागातून वगळून प्रभाग क्रमांक ४ला जोडून नैसर्गिक हद्दीचे पालन केले आहे, असे सांगितले जात आहे. पण प्रत्यक्षात यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातील एक नेता भाजपमध्ये येणार असल्याने त्यांच्या सोयीसाठी राजकीय बदल केल्याची चर्चा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.