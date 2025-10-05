पुणे

PMC Elections : राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या पदरी निराशाच, अंतिम प्रभागरचना; अजित पवारांच्या मागणीकडे भाजपचे दुर्लक्ष

Pune PMC : पुणे महापालिकेच्या अंतिम प्रभागरचनेत अजित पवारांच्या नाराजीनंतर राष्ट्रवादीला किरकोळ बदल मिळाले, पण भाजपने प्रारूप रचनेत झालेल्या चुका सुधारत आपल्या नगरसेवकांचे प्रभाग सुरक्षित ठेवले आणि विरोधकांची कोंडी कायम ठेवली.
PMC Elections

PMC Elections

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे महापालिकेची प्रारूप प्रभागरचना ही पूर्णपणे भाजपच्या पथ्यावर पडणारी असल्याने आणि त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला विश्‍वासात न घेतल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर अंतिम प्रभागरचना करताना राष्ट्रवादीला पोषक असे काही बदल केले जातील, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र काही किरकोळ बदल केले आहेत; पण यानिमित्ताने भाजपने प्रारूप प्रभागरचनेत झालेल्या चुका अंतिम प्रभागरचना करताना सुधारल्याचेही समोर आले आहे.

Loading content, please wait...
pune
election
pmc
pune muncipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com