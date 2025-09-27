Pune Fire Incident : सदनिकेच्या आगीत मुलाचा मृत्यू, उंड्रीमधील घटना; सहा जण जखमी

उंड्री : इमारतीच्या बाराव्या मजल्यावरील सदनिकेला आग लागण्याची घटना शुक्रवारी उंड्रीमध्ये घडली. या आगीमध्ये गंभीर भाजल्याने एका अल्पवयीन मुलाचा मृत्यू झाला असून, सहा जण जखमी झाले आहेत. तर्ष कमल खेतान (वय १५) असे मृत्युमुखी पडलेल्या मुलाचे नाव आहे..कोंढवा अग्निशामक दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, येथील जगदंबा भवन मार्गावरील मार्वल आयडियल ही चौदा मजली इमारत आहे. या सोसायटीतील ‘विंग एफ’मधील बाराव्या मजल्यावरील सदनिकेला शुक्रवारी (ता. २६) दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास आग लागली. याबाबत माहिती मिळताच अग्निशामक दलाचे पाच बंब, दोन टँकर, एक उंच शिडीचे वाहन आणि रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाली. आगीचे रौद्र रूप पाहून जवानांनी त्वरित आग आटोक्यात आणण्यास सुरुवात केली. .Pune News : माजी पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष जालिंदर कामठे यांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश.आगीत कोणी अडकले आहे का, याची खातरजमा करताना दरवाजाजवळ असतानाच स्वयंपाक घरातील दोन गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाला. त्यामुळे भिंत पडून आगीचे लोट बाहेर आले. यामध्ये अग्निशामक दलाचे जवान विश्वजित मधुकर वाघ, पृथ्वीराज परमेश्वर खेडकर (रा. कोंढवा खुर्द) आणि मदत करणारे रहिवासी मृणाल मयांक, योगेश जाधव, जिशान साहिल खान आणि सुरक्षारक्षक विनोद मोहन लिमकर हे जखमी झाले..त्या वेळी इतर जवानांनी घरामध्ये अडकलेल्या तर्ष खेतान याला जखमी अवस्थेत बाहेर काढले. मात्र, गंभीर भाजल्याने त्याचा मृत्यू झाला. आगीचे कारण समजू शकले नाही. अर्ध्या तासात आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात अग्निशामक दलाच्या जवानांना यश आले. याबाबत काळेपडळ पोलिस ठाण्यात नोंद केली आहे..या इमारतीमधील स्थायी अग्निशमन यंत्रणा प्राथमिक स्तरावर बंद असल्याचे निदर्शनास आल्याने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणा आपल्या स्वत:च्या आणि कुटुंबीयांच्या सुरक्षिततेसाठी आहे. शहरातील सर्व सोसायट्यांनी अग्निशमन यंत्रणा चालू स्थितीत राहील, याची खबरदारी घ्यावी.- देवेंद्र पोटफोडे, अग्निशामक दल प्रमुख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.