Pune Fire Incident : सदनिकेच्या आगीत मुलाचा मृत्यू, उंड्रीमधील घटना; सहा जण जखमी

Undri Fire : उंड्रीतील बाराव्या मजल्यावरील सदनिकेला लागलेल्या आगीत १५ वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला असून, गॅस स्फोटामुळे जवान व रहिवासी मिळून सहा जण जखमी झाले.
उंड्री : इमारतीच्या बाराव्या मजल्यावरील सदनिकेला आग लागण्याची घटना शुक्रवारी उंड्रीमध्ये घडली. या आगीमध्ये गंभीर भाजल्याने एका अल्पवयीन मुलाचा मृत्यू झाला असून, सहा जण जखमी झाले आहेत. तर्ष कमल खेतान (वय १५) असे मृत्युमुखी पडलेल्या मुलाचे नाव आहे.

