पुणे

Pune Fire Safety: पुण्यात अग्निसुरक्षेचा बडगा; नियमभंग करणाऱ्या ४४७ आस्थापनांना नोटिसा, आठ दिवसांत यंत्रणा उभारण्याचे आदेश

Fire Safety Rules Tightened in Pune as 447 Get Notices: नियमभंग करणाऱ्या आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई; अग्निशमन यंत्रणा उभारण्याचे आदेश
Pune Fire Safety Rules 447 Establishments Get Notices for Violations and Eight Days to Upgrade Fire Safety Systems

Pune Fire Safety Rules 447 Establishments Get Notices for Violations and Eight Days to Upgrade Fire Safety Systems

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : शहरातील अग्निसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांची महापालिकेकडून तपासणी सुरू आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. त्यानुसार संबंधित आस्थापनांना अग्निशमन सेवा शुल्क व वार्षिक शुल्क दंड आकारला जाणार आहे. शहरातील ४४७ आस्थापनांची तपासणी केली असून, नियमांचे पालन न केल्याबद्दल त्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.

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