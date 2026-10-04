Pune Fire Safety: पुण्यात अग्निसुरक्षेचा बडगा; नियमभंग करणाऱ्या ४४७ आस्थापनांना नोटिसा, आठ दिवसांत यंत्रणा उभारण्याचे आदेश

पुणे : शहरातील अग्निसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांची महापालिकेकडून तपासणी सुरू आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. त्यानुसार संबंधित आस्थापनांना अग्निशमन सेवा शुल्क व वार्षिक शुल्क दंड आकारला जाणार आहे. शहरातील ४४७ आस्थापनांची तपासणी केली असून, नियमांचे पालन न केल्याबद्दल त्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.विविध ठिकाणच्या आगीच्या दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या अग्निशमन दलाकडून गेल्या आठवड्यापासून शहरातील अभ्यासिका, खासगी वसतिगृहे, खासगी क्लासेस, पेइंग गेस्ट (पीजी), शैक्षणिक इमारती, गोदामे, भंगाराची दुकाने, रुग्णालये, हॉटेल्स, व्यापारी व व्यावसायिक संकुलांची तपासणी करण्यात येत आहे. संबंधित आस्थापनांमध्ये अग्निसुरक्षेच्या नियमांचे पालन होते का? तेथे स्थायी स्वरूपाच्या अग्निसुरक्षेच्या यंत्रणा अस्तित्वात आहेत का? यानुसार पाहणी केली जात आहे..शहरातील अनेक आस्थापना अग्निशमन विभागाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची शासकीय मान्यता न घेता तसेच आवश्यक अग्निशमन उपाययोजना न करता सुरू असल्याचे अग्निशमन विभागाच्या तपासणीत आढळून आले आहे. अशा आस्थापनांकडून त्यांच्या वापरातील क्षेत्रफळानुसार अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा शुल्क तसेच वार्षिक शुल्क दंड म्हणून आकारण्यात येणार आहे..प्रमाणपत्र बंधनकारकअंतिम अग्निशमन ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळाल्यानंतर एक वर्षाने वार्षिक शुल्क आकारले जाणार आहे. तसेच अग्निशमन यंत्रणा कार्यरत असल्याचे प्रमाणपत्र जानेवारी व जुलैमध्ये ‘फॉर्म बी’द्वारे सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे आस्थापनांनी अग्निशमन यंत्रणा अद्ययावत करून घ्यावी आणि फॉर्म बी भरून द्यावा. आस्थापनांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आस्थापनांनी या प्रक्रियेची अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन मुख्य अग्निशमन अधिकारी गणेश सोनुने यांनी केले आहे..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.अग्निशमन विभागाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अनधिकृत आस्थापनांकडून सेवा शुल्काच्या माध्यमातून दंड आकारला जाणार आहे. संबंधित आस्थापनांनी तातडीने अग्निशमन यंत्रणा उभारावी आणि आगीच्या घटना किंवा कोणत्याही दुर्घटना घडू नयेत, हा दंड आकारण्यामागील उद्देश आहे. तपासणी केलेल्या ४४७ आस्थापनांना नोटीस बजावल्या आहेत. त्यांनी आठ दिवसांत अग्निशमन यंत्रणा उभारणे बंधनकारक आहे.- गणेश सोनुने, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, महापालिका .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.