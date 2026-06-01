Pune Crime : पुण्यात पुन्हा गोळीबाराची घटना, सराईत गुन्हेगाराचा मृत्यू, नेमकं काय घडलं?

पुणे जिल्ह्यात पुन्हा एकदा गोळीबाराची धक्कादायक घटना घडली आहे. शिरूर तालुक्यातील करडे घाट परिसरात हा प्रकार घडला आहे. दोन गटांमधील जुन्या वादातून हा गोळीबार झाला असून या गोळीबाराच्या घटनेत सराईत गुन्हेगार विशाल काळे याचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचत तपास सुरू केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, करडे घाट परिसरात दोन प्रतिस्पर्धी गट आमनेसामने आले होते. दोन्ही गटांमध्ये मागील काही काळापासून वाद सुरू होता. हा वाद अचानक चिघळल्यानंतर एका गटाकडून गोळीबार करण्यात आला. गोळ्या झाडल्या गेल्यानंतर परिसरात एकच गोंधळ उडाला..पुणे हादरलं! बालाजीनगरात भरदिवसा आंदेकर टोळीचा गोळीबार, आरोपीच्या भावाची हत्या.या हल्ल्यात विशाल काळे गंभीर जखमी झाला. त्याला तातडीने उपचारासाठी हलविण्यात आले, मात्र त्याचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. परिसराची नाकेबंदी करून हल्लेखोरांचा शोध सुरू करण्यात आला आहे..Nagpur Firing : राष्ट्रीय स्वयंसेवक मुख्यालय परिसराजवळ मध्यरात्री गोळीबार, सहा जण बाईकवर आले अन्....या प्रकरणाचा तपास वेगाने सुरू असून नेमका वाद कशामुळे झाला आणि त्यामागे कोणाचा सहभाग आहे, याचा शोध पोलीस घेत आहेत. या घटनेमुळे शिरूर तालुक्यात पुन्हा एकदा गुन्हेगारी टोळ्यांच्या वाढत्या प्रभावाची चर्चा सुरू झाली आहे.