Pune News : ऑस्ट्रेलियन महिलेचे पुण्यात अवयवदान, पहिल्यांदाच परदेशी दात्याचे अवयव प्रत्यारोपण; चौघांना जीवनदान

पुणे : पुण्यात प्रथमच परदेशी महिलेचे अवयवदान झाले. तिच्या अवयवदानातून चार रुग्णांना जीवनदान मिळाले. भारतीय वंशाची मात्र ऑस्ट्रेलियन नागरिक असलेल्या ४६ वर्षीय महिला मेलबर्न येथे राहत होती. ती दिवाळीसाठी लोणावळा येथे कुटुंबीयांसह आली होती. हे अवयवदान तीन नोव्हेंबरला झाले. पुण्यात प्रथमच एका परदेशी नागरिकाकडून अवयवदानाची घटना नोंदवली गेली असल्याची माहिती पुणे विभागीय अवयव प्रत्यारोपण समन्वय समिती (झेडटीसीसी)च्या समन्वयक आरती गोखले यांनी दिली..लोणावळा येथे राहात असताना तिला अचानक तीव्र डोकेदुखीचा त्रास होत असल्याने थेरगाव येथील आदित्य बिर्ला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय उपचारांनंतरही तिला मेंदूमृत (ब्रेन डेड) घोषित करण्यात आले. त्यानंतर तिचा पती व भावाने अत्यंत धैर्याने अवयवदानास संमती दिली..अवयव दानकर्ती महिला ही परदेशी नागरिक (ऑस्ट्रेलियन नागरिकत्व) असल्याने अवयवदानासाठी ऑस्ट्रेलियन दूतावासाची परवानगी घेणे आवश्यक होते. हे सर्व रविवारी घडल्याने दूतावासाकडून परवानगी मिळवणे आव्हानात्मक ठरले. मात्र, रुग्णालयाच्या प्रत्यारोपण पथकाच्या डॉ. उर्वी शुक्ला, समन्वयक वैशाली पवार, दाता महिलेचे पती, आरोग्य संचालनालय, (प्रादेशिक अवयव आणि ऊतक प्रत्यारोपण संस्था (रोट्टो) व 'झेडटीसीसी' पुणे प्रतिनिधी डॉ. शीतल महाजनी, डॉ. वृषाली पाटील यांच्या प्रयत्नांनंतर परवानगी वेळेत मिळाली..मार्गदर्शक सूचनांनुसार अवयवांचे वितरण करण्यात आले. यामध्ये एक मूत्रपिंड व यकृत (लिव्हर) पिंपरीतील डॉ. डी.वाय. पाटील हॉस्पिटल, दुसरे मूत्रपिंड दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल यांना देण्यात आले. तर, हृदय मुंबईतील एच.एन. रिलायन्स हॉस्पिटल येथे प्रत्यारोपणासाठी पाठविले. या हृदयाच्या वाहतुकीसाठी 'झेडटीसीसी'च्या सहकार्याने 'ग्रीन कॉरिडॉर' तयार करण्यात आला. सर्व चार रुग्ण सध्या स्थिर असून त्यांची प्रकृती सुधारत आहे. या घटनेमुळे पुणे शहराने अवयवदानाच्या क्षेत्रात एक नवा इतिहास घडवला आहे. जानेवारी ते १० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत झालेले अवयवदान .ब्रेनडेड झालेल्या दात्यांपैकी अवयव प्रत्यारोपणासाठी रूपांतरित झालेले दाते : ६६पुणे विभागामधील एकूण प्रत्यारोपित अवयवांची संख्या : १८६मूत्रपिंड : १०६यकृत : ५९हृदय : ०४मूत्रपिंड + स्वादुपिंड : ०१हृदय+फुफ्फुस : ०१फुफ्फुसे : ११मूत्रपिंड+हृदय : ०१.