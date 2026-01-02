Pune Municipal Election : पुण्यात भाजपचा पहिला नगरसेवक; मनिषा नागपुरे यांची बिनविरोध निवड

दरम्यान, पुण्यात ४१ प्रभागांतील १६५ जागांसाठी निवडणूक होत आहेत. या निवडणुकीत एकूण ३,०५९ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले, ज्यात १७४ अर्ज छाननीत बाद झाले आहेत. त्यामुळे छाननीनंतर २,७०३ अर्ज बॅकमध्ये निश्चित केले गेले आहेत. आज उमेदारी अर्ज परत घेण्याचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे रिंगणात नेमके किती उमेदवार असतील, याचं चित्र लवकरच स्षष्ट होणार आहे. Pune Gets First Unopposed Corporator : पुण्यात भाजप पहिला उमेदवार निवडून आला आहे. भाजप उमेदवार मनिषा नागपुरे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. त्यांच्या प्रभागातील तिन्ही उमेदवारांनी अर्ज घेतल्यानंतर त्यांची बिनविरोधात निवड झाल्याची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे पुण्यात भाजपाला पहिलं यश मिळालं आहे. .भाजपच्या मनिषा नागपुरे या नगरसेवकपदी निवडून आल्या आहेत. प्रभाग क्रमांक 35 सनसिटी माणिक बाग येथून त्यांनी अर्ज भरला होता. त्या सलग तिसऱ्यांदा निवडणुकीच्या रिंगणात होत्या. अशातच अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी त्यांच्या प्रभागातील तिन्ही उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले. त्यामुळे त्यांची बिनविरोध निवड झाली..Pune Municipal Election : पुणे महापालिका निवडणुकीत उमेदवारांची गर्दी; एका दिवसात ६९४ अर्ज!.मनिषा नागपुरे यांची बिनविरोध निवड झाल्यानंतर त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत जल्लोष साजरा केला. तसेच एकमेकांना मिठाई वाटप करत विजयाया जल्लोष साजरा करण्यात आला. .Pune Municipal Elections : पुण्यात महापालिका निवडणुकीपूर्वी धक्कादायक वळण! भाजपचा राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांना जोरदार झटका.दरम्यान, पुण्यात ४१ प्रभागांतील १६५ जागांसाठी निवडणूक होत आहेत. या निवडणुकीत एकूण ३,०५९ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले, ज्यात १७४ अर्ज छाननीत बाद झाले आहेत. त्यामुळे छाननीनंतर २,७०३ अर्ज बॅकमध्ये निश्चित केले गेले आहेत. आज उमेदारी अर्ज परत घेण्याचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे रिंगणात नेमके किती उमेदवार असतील, याचं चित्र लवकरच स्षष्ट होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.