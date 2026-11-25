पुणे : वाढदिवसाच्या दिवशी शुभेच्छांचा वर्षाव होण्याऐवजी स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांना शहर विद्रूपीकरणाचा बहुमान मिळाला आहे. पुणे महापालिकेच्या ‘भाऊ फ्लेक्स काढा’ मोहिमेत शहरात सर्वाधिक अनधिकृत जाहिरात फलक लावल्याच्या तक्रारींमध्ये भिमाले यांच्यावर विद्रोपीकरणाचा ठपका ठेवला आहे. यात त्यांचा पहिला क्रमांक पटकाविला आला . विशेष म्हणजे, वाढदिवशीच हा नको असलेला बहुमान मिळाल्याने राजकीय वर्तुळात त्याची चर्चा रंगली आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.वाढदिवस, नियुक्त्या, राजकीय स्वागत, सत्कार आणि विविध कार्यक्रमांच्या निमित्ताने शहरातील चौक, रस्ते, पदपथ, झाडे आणि सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात फ्लेक्स लावले जातात. राजकीय पदाधिकाऱ्यांमध्ये फ्लेक्स लावण्याची स्पर्धाच सुरू असल्याने शहराच्या सौंदर्याला बाधा पोहोचत आहे. याबाबत नागरिकांकडून वारंवार नाराजी व्यक्त केली जात होती..या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने ‘भाऊ फ्लेक्स काढा’ मोहीम सुरू केली आहे. नागरिकांना अनधिकृत फ्लेक्सचे छायाचित्र स्वतंत्र संकेतस्थळावर अपलोड करून तक्रार नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मोहिमेच्या पहिल्याच दिवशी १५० हून अधिक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत..या तक्रारींमध्ये स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांच्या जाहिरात फलकांची संख्या सर्वाधिक असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ‘शहर विद्रूपीकरण पुरस्कार २०२६’मध्ये त्यांना पहिला क्रमांक देण्यात आला आहे. त्यांच्यानंतर कोथरूडमधील भाजपचे नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार यांचे फलक विविध चौकांत आढळल्याने त्यांना दुसरा क्रमांक मिळाला आहे. तर गल्लीबोळांत सर्वाधिक फलक लावल्याबद्दल सुनील पांडे यांना ‘भाऊ’ ठरविण्यात आले आहे..Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.व्यावसायिक जाहिरातींच्या गटात ‘ब्रह्मप्रिया वर्ल्ड स्कूल’ने पहिला, ‘आर. जी. बिर्याणी स्टोरी’ने दुसरा, तर ‘शांती शिखर’ने तिसरा क्रमांक मिळविला आहे. शहरातील विविध भागांतील चौक आणि भिंतींवर या जाहिराती लावण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत.सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचेच फ्लेक्स मोठ्या प्रमाणात आढळल्याने महापालिकेच्या मोहिमेची चर्चा सुरू झाली आहे. आता प्रशासन या तक्रारींवर प्रत्यक्ष कारवाई करून संबंधितांना दंड ठोठावणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.