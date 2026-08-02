Pune Flood Alert: पुणेकरांनो सावधान! खडकवासला धरणाचा विसर्ग २०,७७९ क्युसेक; मुठा नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

-राजेंद्रकृष्ण कापसेखडकवासला : मुठा नदीकाठच्या नागरिकांसाठी सतर्कतेचा इशारा! खडकवासला, पानशेत आणि वरसगाव ही तीनही धरणे १०० टक्के भरली असून टेमघर धरणाचा पाणीसाठा ९३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणांमधील विसर्गात टप्प्याटप्प्याने मोठी वाढ करण्यात येत आहे. खडकवासला धरणातून शनिवारी सायंकाळी ८५६ क्युसेक असलेला विसर्ग रविवारी सकाळी १० वाजेपर्यंत वाढवून २०,७७९ क्युसेक करण्यात आला असून पानशेत आणि वरसगाव धरणांच्या सांडव्यावरील विसर्गातही वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुठा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन नागरिकांनी नदीपात्रात जाणे टाळावे आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...रविवारी (दि. २) सकाळी ६ वाजेच्या अहवालानुसार खडकवासला धरण १०० टक्के भरले असून त्यामध्ये १.९७ टीएमसी पाणीसाठा आहे. धरणात २७१ एमसीएफटी आवक सुरू होती. पानशेत धरणही १०.६५ टीएमसीसह १०० टक्के भरले असून तेथे ३६१ एमसीएफटी, तर वरसगाव धरणात १२.८२ टीएमसी पाणीसाठ्यासह ३४८ एमसीएफटी आवक सुरू होती. टेमघर धरणात ३.४४ टीएमसी (९२.८४ टक्के) पाणीसाठा असून २२५ एमसीएफटी आवक सुरू होती. चारही धरणांतील एकूण आवक १,२०५ एमसीएफटी, तर एकूण पाणीसाठा २८.८८ टीएमसी (९९.०९ टक्के) झाला आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशी हा साठा २५.६४ टीएमसी (८७.९७ टक्के) होता..खडकवासला धरणातून शनिवारी (दि. १) सायंकाळी ४ वाजता नदीपात्रातील विसर्ग ४,७०८ क्युसेकने कमी करून केवळ ८५६ क्युसेक करण्यात आला होता. मात्र रात्रीपासून पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर वाढल्याने आणि धरणातील आवक वेगाने वाढू लागल्याने विसर्गात सलग वाढ करण्यात आली. रात्री १० वाजता विसर्ग २,९९६ क्युसेक करण्यात आला. त्यानंतर रात्री १२.३० वाजता तो ५,७८३ क्युसेक, रात्री २ वाजता ७,७१२ क्युसेक आणि रात्री ३ वाजता ११,७०४ क्युसेक करण्यात आला..यानंतर सकाळी ७.३० वाजता खडकवासला धरणाच्या सांडव्यावरील विसर्ग वाढवून १३,९८१ क्युसेक करण्यात आला. वाढत्या आवकेमुळे पुन्हा सकाळी १० वाजता विसर्गात वाढ करून तो २०,७७९ क्युसेक करण्यात येणार असल्याची माहिती पाटबंधारे विभागाने दिली आहे. खडकवासला धरणातून आतापर्यंत सांडव्याद्वारे एकूण ६.५५ टीएमसी पाणी सोडण्यात आले आहे..पानशेत धरणातही शनिवारी रात्री १० वाजेपर्यंत सांडव्यावरील विसर्ग सुरू नव्हता. धरणातील पाणीसाठा ९९.४० टक्क्यांवर पोहोचल्याने सांडव्यावरून विसर्ग सुरू करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. त्यानुसार रात्री १ वाजता १,९५४ क्युसेक विसर्ग सुरू करण्यात आला. त्यानंतर रविवारी सकाळी ८ वाजता तो ३,१९६ क्युसेक करण्यात आला आणि सकाळी १० वाजता सांडव्यावरील विसर्ग वाढवून ५,४०२ क्युसेक करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने जाहीर केले. याशिवाय जलविद्युत गृहातून ६०० क्युसेक विसर्ग सुरूच आहे..वरसगाव धरणही पूर्ण क्षमतेने भरल्याने तेथील विसर्गातही सातत्याने वाढ करण्यात आली. शनिवारी रात्री ११ वाजता सांडव्यावरील विसर्ग ६३७ क्युसेकवरून २,२०० क्युसेक करण्यात आला. रविवारी सकाळी ७ वाजता तो वाढवून ७,२०० क्युसेक करण्यात आला. जलविद्युत गृहातील ६०० क्युसेक विसर्गासह एकूण विसर्ग ७,८०० क्युसेक झाला. त्यानंतर सकाळी ९.३० वाजता सांडव्यावरील विसर्ग पुन्हा वाढवून १०,५१० क्युसेक करण्यात आला असून जलविद्युत गृहातील ६०० क्युसेकसह एकूण विसर्ग ११,११० क्युसेक झाला आहे..Nanded Water: नांदेडकरांसाठी दिलासादायक बातमी! विष्णुपुरी धरणाच्या पाणीसाठ्यात एका दिवसात 9 टक्क्यांची वाढ, धरणांना जीवदान.\rधरणांमधून वाढत्या प्रमाणात पाणी सोडले जात असल्याने मुठा नदीच्या पाणीपातळीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नदीपात्रात अथवा नदीकाठच्या सखल भागात कोणीही जाऊ नये, जनावरे व साहित्य सुरक्षित ठिकाणी हलवावे आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन पाटबंधारे विभागाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.