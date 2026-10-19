Pune Flower Market: झेंडूच्या फुलांनी बाजार बहरला! दसऱ्यामुळे पुण्यातील गुलटेकडी मार्केट यार्डात झेंडूची मोठी आवक; किलोला ३० ते ७० रुपये भाव

मार्केट यार्ड : दसऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर गुलटेकडी मार्केट यार्डात झेंडूची मोठी आवक झाली असून, शनिवार आणि रविवारी सुमारे २०० ते ३०० टन फुले बाजारात दाखल झाली. दर्जानुसार झेंडूला प्रतिकिलो ३० ते ७० रुपये भाव मिळत आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा आवक अधिक आहे. दसऱ्याला घरे, दुकाने आणि वाहनांच्या सजावटीसाठी झेंडूला विशेष मागणी असल्याने पुणे, सोलापूर, धाराशिव, बीड, हिंगोली भागांतून शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर फुले आणली आहेत. झेंडूसोबतच शेवंती, गुलछडी, ॲस्टर आणि गुलाबाच्या मागणीत वाढ झाल्याने त्यांच्या दरात १० ते २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे..फूलबाजारातील घाऊक भाव (प्रतिकिलो)झेंडू : ३० ते ७० रुपये, गुलछडी : ३०० ते ५०० रुपये, ॲस्टर (गड्डी) : ५० ते ७० रुपये, ॲस्टर सुट्टा : २०० ते २५० रुपये, शेवंती : ५० ते ३०० रुपये, गुलाब (गड्डी) : ४० ते ६० रुपये, गुलछडी काडी : ५० ते १०० रुपये, डच गुलाब (२० नग) : ८० ते १५० रुपये, जर्बेरा : ५० ते १०० रुपये, कार्नेशन : १५० ते २५० रुपये, शेवंती काडी : १५० ते २५० रुपये, लिलियम (१० काड्या) : १,००० ते १,२०० रुपये, ऑर्किड : ४०० ते ८०० रुपये, ग्लॅडिओलस (१० काड्या) : १०० ते १५० रुपये, जिप्सोफिला : १०० ते २०० रुपये, लिली बंडल : २५ ते ४० रुपये, जुई : ८०० ते १,००० रुपये, चमेली : ८०० ते १,००० रुपये..दसऱ्यानिमित्त फूलबाजारात झेंडू, शेवंती, गुलाब, ॲस्टर आणि इतर फुलांची आवक वाढली आहे. बाजार आवाराबाहेरील शिवनेरी रस्ता आणि गूळ-भुसार बाजार परिसरात शेतकऱ्यांनी पिकअप वाहनांमधून थेट फुले विक्रीस आणली आहेत. सोमवारीही फुलांची मोठ्या प्रमाणात आवक होणार आहे.- सागर भोसले, समन्वयक, अखिल पुणे फुलबाजार अडते असोसिएशन..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...मार्केट यार्डात वाहतूक कोंडीरविवारी मार्केट यार्ड परिसरातील वाहतूक विस्कळित झाली. शिवनेरी रस्ता, नेहरू रस्ता आणि भुसार बाजार परिसरात शेतकऱ्यांची वाहने, टेम्पो, रिक्षा आणि ग्राहकांच्या दुचाकींची गर्दी झाली होती. रस्त्यालगत फुलांची विक्री सुरू असल्याने वाहनांना मार्ग काढणे कठीण झाले. कोंडीतून वाट काढत नागरिकांनी फुलांची खरेदी केली. वाहतूक नियंत्रणासाठी बाजार समितीने सुरक्षा रक्षक नेमले आहेत. मात्र, रविवारी शिवनेरी रस्त्यासह अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रक्षक दिसून आले नाहीत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.