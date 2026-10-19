पुणे

Pune Flower Market: झेंडूच्या फुलांनी बाजार बहरला! दसऱ्यामुळे पुण्यातील गुलटेकडी मार्केट यार्डात झेंडूची मोठी आवक; किलोला ३० ते ७० रुपये भाव

Marigold Prices in Pune Range From 30 to 70 Rupees Per Kg: दसऱ्यासाठी पुण्यात झेंडूची मोठी आवक; किलोला ३० ते ७० रुपये भाव
Dussehra Demand Boosts Marigold Arrivals at Pune Gultekdi Market Yard With Wholesale Prices Between 30 and 70 Rupees Per Kg

Dussehra Demand Boosts Marigold Arrivals at Pune Gultekdi Market Yard With Wholesale Prices Between 30 and 70 Rupees Per Kg

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सकाळ वृत्तसेवा
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मार्केट यार्ड : दसऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर गुलटेकडी मार्केट यार्डात झेंडूची मोठी आवक झाली असून, शनिवार आणि रविवारी सुमारे २०० ते ३०० टन फुले बाजारात दाखल झाली. दर्जानुसार झेंडूला प्रतिकिलो ३० ते ७० रुपये भाव मिळत आहे.

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