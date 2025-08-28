Pune Flyover Issue : औंध-शिवाजीनगर विद्यापीठाजवळील मार्गावरील उड्डाणपुलाच्या कामात त्रुटी; पुणेकरांची तीव्र नाराजी

औंध : औंधहून शिवाजीनगर मार्गावर राजभवन ते रिझर्व्ह बँकेदरम्यान पुणे क्षेत्रीय महानगर विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) आचार्य आनंदऋषीजी महाराज चौकाजवळील (सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक) उभारलेल्या दुमजली उड्डाणपुलाच्या कामाचा दर्जा समाधानकारक नाही, त्यामुळे वाहनचालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. औंध-शिवाजीनगर मार्गावर राजभवनापासून एक मार्गिका वाहतुकीसाठी खुली केली असून, त्यात प्रवाशांनी अनेक त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे..औंध-शिवाजीनगर वाहतूक विनाअडथळा सुरू व्हावी, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत मोठ्या थाटामाटात उद्घाटन झाले. परंतु, उड्डाणपुलाच्या कामातील त्रुटींवर नागरिकांनी बोट ठेवले आहे. पूल सुरू झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच विविध त्रुटी दिसून येत असल्याने कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत..Wakad Girls Hostel: वाकडच्या आदिवासी वसतिगृहात मुलींची गर्भधारणा तपासणी? राज्य महिला आयोगाकडून नोटीस.रस्त्यावर केलेल्या पाहणीत स्वागत फलक पडून आहेत, तर बारीक खडी पसरल्याने अपघाताची शक्यता वाढली आहे. दिशादर्शक फलक नसल्याने वाहनधारकांमध्ये गोंधळ उडतो. रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे दिसत असून पूल चढताना दुचाकीस्वारांना चढ जाणवत आहे. जोड दिलेल्या ठिकाणी समतल पातळी नसल्याने उंच सखल जागेवर गाड्या आदळल्याने धक्के बसतात. रस्त्याच्या कडेला दोन्ही बाजूंनी घाण साचून आहे. नवीन पूल असूनही जुना वाटतो, अशी खंत वाहनधारकांनी व्यक्त केली आहे..ज्या ठिकाणी जोड दिलेला आहे, तिथे योग्य पद्धतीने न देता नंतर डांबर टाकून जोडल्याने त्या ठिकाणी वाहनांना वारंवार अडथळा येतो. काही ठिकाणी रस्ता समान पातळीवर नसल्याचेही स्पष्ट दिसते. यामुळे राजभवन ते रिझर्व्ह बँकेदरम्यान उड्डाणपुलाच्या कामात गंभीर त्रुटी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. पुणेकरांना दैनंदिन वाहतूक कोंडीतून काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला, तरी कामातील दर्जा व गुणवत्ता पाहता पुणेकर उड्डाणपुलाच्या कामावर नाखूष दिसत आहेत.सद्यःस्थिती काय?रस्त्यावर खडी पसरल्याने दुचाकी घसरून अपघाताचा धोकासमान पातळीवर जोड न दिल्याने अनेक ठिकाणी उंच सखल भाग निर्माणदिशादर्शक फलक नसल्यामुळे नवीन वाहनचालकांमध्ये गोंधळ.नवीन उड्डाणपूल असूनही जुन्या पुलासारखी अवस्था आहे. काही ठिकाणी खड्डे, तर काही ठिकाणी उंचवटे असून अपघाताचा धोका आहे. एवढे नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध असताना किमान दर्जेदार पूल बनवणे अपेक्षित होते.- रणजित सांगळे, वाहनचालकपुलाच्या कामात अनेक त्रुटी असल्याचे जाणवत आहे. ही बाब अभियंत्यांना कळू नये हे गंभीर आहे. अजून होऊ घातलेल्या पाषाण व बाणेरकडे जाणाऱ्या मार्गिकेवर तरी किमान व्यवस्थित काम करावे.- सुजाता खडगे, वाहनचालक.उंच सखल भाग दिसत असले, तरी त्या जागेवर डांबर टाकून व्यवस्थित केले जाईल. परंतु, पावसामुळे हे करता आलेले नाही. पाऊस थांबल्याबरोबर लगेच काम सुरू केले जाईल.- डॉ. योगेश म्हसे, आयुक्त, पीएमआरडीए.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.