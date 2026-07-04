पुणे

Pune Flyover Work Stalled: कोरेगाव मूळ रेल्वे गेट क्र. ८ वरील बहुप्रतिक्षित उड्डाणपूलाचे काम भूसंपादन मोबदला न मिळाल्याने पुन्हा ठप्प

कोरेगाव मूळ रेल्वे गेट क्रमांक ८ वरील बहुप्रतिक्षित उड्डाणपूलाचे काम शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला न मिळाल्याने पुन्हा ठप्प; दिड दशकांच्या प्रतीक्षेनंतरही प्रकल्प अर्धवट
The construction of the Koregaon Mul Railway Flyover has stalled as farmers are yet to receive land acquisition compensation.

The construction of the Koregaon Mul Railway Flyover has stalled as farmers are yet to receive land acquisition compensation.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सुनील जगताप,

उरुळीकांचन : किमान दिड दशके उड्डानपूल होऊ नये म्हणून न्यायालयीन वादात सापडलेला व गेल्या चार महिन्यांपूर्वी प्रशासकीय पातळीवर भूसंपादनाचा निवाडा सोडवून, स्थानिक शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला अदा करण्याची गरज लक्षात घेऊन भूसंपादन क्षेत्र निश्चित करुन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झालेल्या कोरेगावमूळ रेल्वे गेट क्र ८ वरील बहुप्रतिक्षित उड्डाणपूलाचे काम शेतकऱ्यांना भूसंपादनाची रक्कम अद्याप अदा न झाल्याने पुन्हा एकदा दिरंगाईच्या कचाट्यात सापडले आहे.

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