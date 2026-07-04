Pune Flyover Work Stalled: कोरेगाव मूळ रेल्वे गेट क्र. ८ वरील बहुप्रतिक्षित उड्डाणपूलाचे काम भूसंपादन मोबदला न मिळाल्याने पुन्हा ठप्प

सुनील जगताप,उरुळीकांचन : किमान दिड दशके उड्डानपूल होऊ नये म्हणून न्यायालयीन वादात सापडलेला व गेल्या चार महिन्यांपूर्वी प्रशासकीय पातळीवर भूसंपादनाचा निवाडा सोडवून, स्थानिक शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला अदा करण्याची गरज लक्षात घेऊन भूसंपादन क्षेत्र निश्चित करुन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झालेल्या कोरेगावमूळ रेल्वे गेट क्र ८ वरील बहुप्रतिक्षित उड्डाणपूलाचे काम शेतकऱ्यांना भूसंपादनाची रक्कम अद्याप अदा न झाल्याने पुन्हा एकदा दिरंगाईच्या कचाट्यात सापडले आहे..बहुप्रतिक्षित कोरेगावमूळ रेल्वे गेट वरील न्यायालयीन वादात सापडलेला उड्डाणपूल दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या प्रयत्नातून,स्थानिक शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनाच्या प्रश्नात तोडगा काढून प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आला होता.उड्डाणपूलासाठी यापूर्वीच रेल्वे प्रशासनाकडून मंजूर झालेल्या निधीतून ओव्हर ब्रीज पध्दतीने या उड्डाणपूलाचे काम साकारण्यात येणार आहे..त्यासाठी गट क्र.२००/१,२००/२,२०१,३३०,३२०,४९१, ४९२,४९३,४९४,४९५,४९६,१९३,१९४,१९५ या क्षेत्राचे भूसंपादन निश्चित करुन व मोबदल्याची रक्कम प्रस्ताव ठेऊन या पुलाच्या कामास १३ मार्च रोजी सुरुवात झाली..मात्र भूसंपादनाचे उर्वरीत क्षेत्रावरील शेतकऱ्यांना मोबदला रेल्वे प्रशासनाकडून अद्याप न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी या क्षेत्रातील आपली वहिवाट न थांबवल्याने पर्यायाने उड्डाणपूलाचे काम ठप्प झाले आहे..या दरम्यान ओव्हर ब्रीज पध्दतीने या उड्डाणपूलाच्या कामासाठी दिवंगत नेते अजित पवार यांनी उड्डाणपूलासाठी विरोध असलेले भूसंपादन क्षेत्र वगळून सुनियोजित पध्दतीने या ओव्हर ब्रीज पुलासाठी कामाला मंजुरी मिळून दिली होती.मात्र प्रत्यक्षात भूसंपादनासाठी राखीव केलेल्या क्षेत्रात शेतकऱ्यांना अद्याप रक्कम न मिळाल्याने या उड्डाणपूलाचे काम ठप्प झाले आहे. ठेकेदाराने हरकत नसलेल्या रस्त्यावरील क्षेत्रात पिलर उभारणी काम चालू केले आहे.मात्र उर्वरीत कामासाठी भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने पूलाचे काम पुन्हा ठप्प झाले आहे..दरम्यान कोरेगाव मूळ उड्डाणपूल मार्ग बेल्हा- पाबळ - जेजुरी या राज्य महामार्गात सामाविष्ठ झाला आहे. राज्य शासनाने २८७ कोटी खर्च करुन तत्कालीन आमदार बाबुराव पाचर्णे यांच्या प्रयत्नातून तो पूर्ण झाला आहे.हायब्रीड अँन्युईटी या तत्वावर या मार्गांला मंजुरी मिळून हवेली,पुरंदर व शिरुर या तालुक्याला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळून उच्च दर्जाचा राज्य महामार्ग विकसित झाला आहे.मात्र या मार्गावर उड्डाणपूलाचे काम मार्गी न लागल्याने या प्रशस्त मार्गाच्या प्रगतीची गती ओसरली आहे.हाच मुद्दा दिवंगत अजित पवार यांनी विचारात घेऊन उड्डाणपूलाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला होता.मात्र भूसंपादनाचा मोबदला अदा होण्या अभावी पुन्हा एकदा ठप्प झाला आहे.."भूसंपादन मोबदला प्रस्तावाची माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न या कामावर नियुक्ती असलेल्या रेल्वे अधिकाऱ्याकडून केला परंतु त्यांनी ती देण्यास असमर्थता दर्शविली." प्रशासकीय पातळीवरुन भूसंपादनाच्या कामाचा पाठपुरावा न झाल्याने शेतकऱ्यांना मोबादला मिळण्यासाठी दिरंगाई झाली आहे.लवकरच हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांना शिष्टमंडळासह भेटणार आहोत"-संतोष कांचन,संचालक यशवंत सहकारी साखर कारखाना..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.