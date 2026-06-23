पुणे

Forest Plantation: पुणे वनवृत्तात ४०८ हेक्टरवर ३० लाख रोपे; वनमहोत्सव २०२६ साठी वन विभाग सज्ज

पुणे वनवृत्तात ४०८ हेक्टरवर ३० लाखांहून अधिक रोपे; मियावाकी व कॅम्पा योजनांतर्गत घनदाट हरित पट्टा उभारण्याची वन विभागाची तयारी पूर्ण
Massive tree plantation drive in Pune forest circle 2026

Massive tree plantation drive in Pune forest circle 2026

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रज्वल रामटेके

पुणे : महाराष्ट्र सरकारच्या वन विभागातर्फे दरवर्षी राबविल्या जाणाऱ्या ‘वनमहोत्सव’ अंतर्गत यंदा राज्यभर व्यापक वृक्षलागवड मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. राज्याने २०२६-२७ या वर्षात अतिरिक्त १० कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून, त्याअंतर्गत पुणे वनवृत्तात या पावसाळ्यात सुमारे ३० लाख रोपांची लागवड केली जाणार आहे. यासाठी लागणारी सर्व पूर्वतयारी पूर्ण झाली असून, वन विभाग प्रत्यक्ष वृक्षलागवडीसाठी सज्ज असल्याची माहिती पुणे वनवृत्तातर्फे देण्यात आली.

Loading content, please wait...
pune
Forest
plantation
pmc
Plant
330000 trees planted Latur
plants affecting river ecosystems