पुण्याचे माजी खासदार अनिल शिरोळे कोरोना पॉझिटिव्ह

पुणे : भारतीय जनता पक्षाचे पुण्याचे माजी खासदार अनिल शिरोळे यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे शिरोळे कुटुंबीयांतर्फे बुधवारी सांगण्यात आले.

On noticing initial symptoms, I have tested positive for #COVID19. My symptoms are mild, but I have been hospitalized as a precaution. I request all those who have come in contact with me in the last few days to be extra vigilant of symptoms and self-isolate as a precaution.

— Anil Shirole (@AnilShiroleBJP) August 18, 2020