Former ZP Member Assault Pune : पुण्यात माजी जिल्हा परिषद सदस्याकडून मोठ्या भावाला मारहाण, घटना सीसीटीव्हीत कैद

Pune violence latest news : पुण्यात कौटुंबिक वादातून माजी जिल्हा परिषद सदस्याने मोठ्या भावाला मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना घडली असून संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्हीत कैद झाला.
Pune family dispute assault : लोणीकंद येथे अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचा पासवर्ड बदलल्याबाबत विचारणा केल्याच्या कारणावरून मोठ्या भावाला मारहाण केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

