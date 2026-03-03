Former ZP Member Assault Pune : पुण्यात माजी जिल्हा परिषद सदस्याकडून मोठ्या भावाला मारहाण, घटना सीसीटीव्हीत कैद

Pune family dispute assault : लोणीकंद येथे अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचा पासवर्ड बदलल्याबाबत विचारणा केल्याच्या कारणावरून मोठ्या भावाला मारहाण केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..शंकर रामचंद्र भूमकर (वय ५८) आणि त्यांचा मुलगा सिद्धांत (वय २५, दोघेही रा. लोणीकंद) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत त्यांचे मोठे भाऊ उद्धव रामचंद्र भूमकर (वय ६५) यांनी तक्रार दिली आहे.पोलिसांच्या माहितीनुसार, भूमकर कुटुंबीयांच्या रामचंद्र एज्युकेशन सोसायटी अंतर्गत रामचंद्र कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग हे महाविद्यालय बकोरी रोड येथे आहे. उद्धव भूमकर हे संस्थेचे खजिनदार असून शंकर भूमकर हे संचालक तसेच माजी जिल्हा परिषद सदस्य आहेत..महाविद्यालयातील सीसीटीव्हीचा पासवर्ड सिद्धांत याने बदलल्याचा आरोप आहे. तसेच आर्थिक व्यवहार शंकर आणि त्यांचा मुलगा पाहत असल्याने त्याची माहिती उद्धव यांना दिली जात नसल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे. या संदर्भात विचारणा केल्यावर शिवीगाळ होत असल्याचा आरोप आहे..Pune Metro services : पुणे मेट्रोच्या वेळापत्रकात धूलीवंदनामुळे तात्पुरता बदल, सेवा कधी सुरू, कधी बंद?.दरम्यान, कॉलेजच्या काही महत्त्वाच्या फाईल्स जागेवर दिसत नसल्याने उद्धव यांनी लोणीकंद येथील घरी पासवर्ड व फाईल्सबाबत विचारणा केली. यावरून वाद वाढला आणि बाप-लेकांनी “तू आम्हाला विचारणारा कोण?” असे म्हणत आधी लाथाबुक्क्यांनी, त्यानंतर कठीण वस्तूने मारहाण केल्याचा आरोप आहे. उद्धव यांच्या पत्नी व पुतण्याने हस्तक्षेप करून त्यांची सुटका केली. यानंतर उद्धव यांनी लोणीकंद पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून पुढील तपास पोलिसांकडून सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.