Pune Fraud : अघोरी विधीच्या नावाखाली पुण्यात तरुणीची सव्वातीन लाखांची फसवणूक

Black Magic Scam : पुण्यातील बालाजीनगर परिसरात अघोरी विधी आणि मंत्रोच्चाराच्या नावावर २६ वर्षीय तरुणीची सव्वातीन लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : मंदिरात मंत्रोच्चार आणि अघोरी विधी करून एकाने तरुणीचे सव्वातीन लाखांचे दागिने घेऊन फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पुणे- सातारा रस्त्यावरील बालाजीनगर परिसरात हा प्रकार घडला.

