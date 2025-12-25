Pune News: पुणेकरांचा दुहेरी फायदा; कचरा जैविक उत्खनन, १२० कोटींची बचत अन् भारही शून्य

पुणे : फुरसुंगी-उरुळी देवाची कचरा डेपोतील २८ लाख टन कचऱ्याचे जैविक उत्खनन (बायोमायनिंग) १५४ कोटी रुपयांत पूर्ण होणार आहे. गेल्या वर्षीच्या दराचा विचार करता, या कामासाठी तब्बल २७४ कोटी रुपये लागणार होते..पण हे काम केंद्र सरकारने दिलेल्या १५४ कोटी रुपयांमध्ये पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे पुणेकरांची १२० कोटी रुपयांची बचत झालीच आणि महापालिकेच्या तिजोरीतून एकही पैसा खर्च होणार नाही, असा दुहेरी फायदा पुणेकरांचा झाला आहे..कचऱ्याचे बायोमायनिंग करण्यासाठी प्रतिटन ५५० रुपये टिपिंग शुल्क या दराने चार कंपन्यांच्या निविदांना स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यांच्यासोबत करारनामा करून पुढील दीड-दोन महिन्यांत काम सुरू करण्यात येणार आहे. या निविदेसाठी मागच्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल ४२९ रुपयांना कमी दर आला आहे..फुरसुंगी कचरा डेपो येथे २८ लाख टन कचरा पडून आहे. त्याचे बायोमायनिंग करून तेथील जागा २०२७ पर्यंत रिकामी करायची आहे. त्यासाठी महापालिकेने ५.६० लाख टनांच्या पाच निविदा काढून एकाच वेळी २८ लाख टन कचऱ्याचे बायोमायनिंग करण्याचा निर्णय घेतला. या निविदा प्रक्रियेत पाच पॅकेजसाठी १७ ठेकेदारांनी निविदा भरली होती. त्यातील आठ कंपन्या पात्र ठरल्या होत्या. या ठेकेदारांनी आर्थिकविषयक माहिती दिलेले ‘ब’ पाकीट उघडण्यात आल्यानंतर पॅकेज दोनमध्ये अल्फा थर्म लिमिटेड या कंपनीने सर्वांत कमी ५५० रुपये प्रतिटन टिपिंग शुल्क इतक्या दराने निविदा भरल्याचे समोर आले..निविदेतील अट-शर्तीनुसार अन्य चार पॅकेजमध्ये याच दराने काम करावे लागणार होते. पण उर्वरित सर्व ठेकेदारांचे दर हे ७१७ रुपयांपासून ते ९९९ रुपये प्रतिटन इतके दर आले होते. त्यांनी त्यांचे दर १६५ रुपये ते १९५ रुपये इतके कमी करून हे काम करण्याची तयारी दर्शविली आहे. महापालिका प्रशासनाने त्वरित अन्य ठेकेदारांशी संपर्क साधून त्यांना ५५० रुपये प्रतिटन टिपिंग शुल्क या दराने काम करणार का? याची विचारणा केली होती. इतक्या कमी दराने काम करू नये, यासाठी काही जणांनी प्रयत्न केले होते. पण त्यास न जुमानता तीन ठेकेदारांनी ५५० रुपये प्रतिटन टिपिंग शुल्क घेऊन काम करण्याची तयारी प्रशासनाला दाखवली. त्यामुळे प्रस्ताव तयार करून स्थायी समितीची मान्यता घेण्यात आली..पाचव्या निविदेचे कामबायोमायनिंगसाठी पाच पॅकेजमध्ये निविदा काढल्या होत्या. पण चार ठेकेदारांनी काम करण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यामुळे उरलेल्या ५.४० लाख टन कचऱ्याचा प्रश्न कायम आहे. यासाठी प्रशासन हा कचरा चार ठेकेदारांमध्ये समान वाटप करून त्याची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया करू शकेल किंवा या चारपैकी ज्या ठेकेदाराचे काम चांगले आहे, त्यांना ही निविदा दिली जाऊ शकते..‘सकाळ’ने केला होता पाठपुरावानिविदेसाठी दरवर्षी टिपिंग शुल्क वाढत चालल्याने हे काम महापालिकेला महागात पडत होते. या निविदेत पुरेशी स्पर्धा होऊन अनेक ठेकेदार आले, तरच महापालिकेचा फायदा होईल अन्यथा या कामासाठी किमान २५० ते ३०० कोटी रुपये अधिक मोजावे लागतील अशी भूमिका ‘सकाळ’ने गेल्या दीड वर्षात वारंवार मांडली. प्रशासनाने निविदेतील अटी शर्तीमध्ये सुधारणा केल्याने स्पर्धा होऊन ५५० रुपये प्रतिटन टिपिंग शुल्क आले. त्यामुळे २०२३च्या निविदेच्या तुलनेत प्रतिटन ४२९ रुपये इतका कमी दर आला. यामुळे १२० कोटी रुपयांची बचत झाली..Pune Biomining Project : बायोमायनिंगचे काम कमी दराने करण्यास ठेकेदारांची तयारी; स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव जाण्याची शक्यता!.महत्त्वाचेकचरा डेपो येथे पडलेल्या कचऱ्यातील दगड, माती, प्लॅस्टिक, लोखंड, चिंध्या वेगळे करण्यासाठी मशिन बसवाव्या लागणारत्यासाठी चार ठेकेदारांना कचरा डेपो येथे स्वतंत्रपणे जागा वाटप केले जाईलपुढील दीड ते दोन महिन्यांत मशिन बसविल्या जातील. त्याचसोबत करारनामा करून कार्यादेश दिले जाणारसध्या या ठिकाणी भूमी ग्रीन या कंपनीचे जुन्या निविदेतून बायोमायनिंगचे काम सुरू आहेत्यांचा अजून सुमारे अडीच लाख टन कचरा शिल्लक आहे. तेही काम लवकर पूर्ण होणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.