पुणे

Pune News: पुणेकरांचा दुहेरी फायदा; कचरा जैविक उत्खनन, १२० कोटींची बचत अन् भारही शून्य

Pune Garbage Biominig: फुरसुंगी–उरुळी देवाची कचरा डेपोतील तब्बल २८ लाख टन कचऱ्याचे जैविक उत्खनन (बायोमायनिंग) केवळ १५४ कोटी रुपयांत पूर्ण होणार असून, त्यामुळे पुणेकरांची १२० कोटी रुपयांची मोठी बचत होणार आहे.
Pune News

Pune News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : फुरसुंगी-उरुळी देवाची कचरा डेपोतील २८ लाख टन कचऱ्याचे जैविक उत्खनन (बायोमायनिंग) १५४ कोटी रुपयांत पूर्ण होणार आहे. गेल्या वर्षीच्या दराचा विचार करता, या कामासाठी तब्बल २७४ कोटी रुपये लागणार होते.

Loading content, please wait...
pune
Project
pmc

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com