11th Admission Chaos : अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळाचा कळस; वेळवाढीची माहिती उशिरा, विद्यार्थी-पालक हैराण

पुणे : इयत्ता अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेतील दुसऱ्या नियमित फेरीतील प्रवेश निश्चित करण्यासाठी मंगळवारपर्यंत (ता. १६) मुदत दिली होती. दरम्यान, भरपाई कालावधी म्हणून विद्यार्थी प्रवेश निश्चित करण्यासाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाने मंगळवारी रात्री नऊ वाजेपर्यंत प्रवेश निश्चित करता येतील, अशी माहिती मंगळवारी दुपारी साडे तीनच्या सुमारास संकेतस्थळाद्वारे दिली. त्यामुळे विद्यार्थी-पालकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. परिणामी शिक्षण विभागाचा अकरावीच्या प्रवेशाचा अजब कारभार आणि ढिसाळ नियोजन पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहे. .गेल्या वर्षीपासून संपूर्ण राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशासाठी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यानुसार राज्यातील नऊ हजार ६४९ महाविद्यालयांमधील २२ लाख सहा हजार ७६६ जागांसाठी ही प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत १३ लाख ७६ हजार ४४९ विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. यात ‘कॅप’अंतर्गत १७ लाख ४९ हजार २८४ जागा उपलब्ध आहेत. सध्या प्रवेशाची दुसरी नियमित फेरी सुरू आहे. या फेरीअंतर्गत प्रवेशासाठी महाविद्यालयाचे वाटप झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी मंगळवारी सायंकाळपर्यंत मुदत दिली होती. त्यानुसार, राज्यातील हजारो विद्यार्थी-पालकांची महाविद्यालय परिसरात प्रवेशासाठी लगबग सुरू होती. .दरम्यान, दुपार उशिरा शिक्षण विभागाने प्रवेश निश्चितीसाठी रात्री नऊ वाजेपर्यंतची मुदत दिल्याची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली. पण विद्यार्थी, पालक प्रवेशाच्या गडबडीत होते, असे असताना सातत्याने प्रवेशाचे संकेतस्थळ पाहणे त्यांना शक्य झाले नाही. किंबहुना अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांना देखील प्रवेशासाठी वेळेची मुदत रात्री नऊपर्यंत केल्याची माहिती उशिरा कळविण्यात आली. परिणामी, प्रवेशाचे कामकाज करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी नियोजित कार्यालयीन वेळेत कार्यालय बंद करण्याची गडबड सुरू असतानाच त्यांनी पुन्हा थांबून विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण केली. एकंदरीत पुण्यातील बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये मंगळवारी रात्री नऊ वाजेपर्यंत प्रवेश निश्चितीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे दिसून आले. इयत्ता अकरावीच्या प्रवेश निश्चितीची प्रक्रिया मंगळवारी रात्री नऊ वाजेपर्यंत सुरू ठेवावी, अशा सूचना शिक्षण विभागातर्फे देण्यात आल्याचे शहरातील कनिष्ठ महाविद्यालयांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, शिक्षण विभागाने प्रवेश निश्चितीच्या वेळेत वाढ केल्याचे ऐनवेळी सांगण्यापेक्षा किमान एक दिवस आधी सांगितले असते, तर शेवटच्या क्षणापर्यंत गोंधळ झाला नसता, असे पालकांचे म्हणणे आहे..‘‘इयत्ता अकरावीच्या दुसऱ्या नियमित प्रवेश फेरीत शनिवारी तांत्रिक कारणास्तव दोन तासांकरिता विद्यार्थी प्रवेश निश्चित करण्याची प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. त्यामुळे भरपाई कालावधी म्हणून विद्यार्थी प्रवेश निश्चित करण्याची सुविधा मंगळवारी रात्री नऊ वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यात आली. या संदर्भात मंगळवारी दुपारीच संकेतस्थळावर माहिती देण्यात आली होती. याशिवाय विद्यार्थी आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना संपर्क साधून याबाबत कळविण्यात आले होते.’’- डॉ. महेश पालकर, संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.