Pune Ganapati Visarjan: मानाच्या गणपतींनी वेळ पाळली, पण... ; ३१ तासांच्या विसर्जन मिरवणुकीवर पोलीस आयुक्त काय म्हणाले?

पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणूक यंदा उत्साह, शांतता आणि सुरक्षिततेचा अनोखा संगम घेऊन आली. 31 तास चाललेल्या या भव्य मिरवणुकीत मानाच्या गणपतींनी वेळेचे पालन केले, परंतु वाढलेल्या गर्दीमुळे काही मंडळांना उशीर झाला. पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी या यशस्वी सोहळ्यासाठी पोलीस दल आणि गणेश मंडळ कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन केले आहे..12 दिवसांचा भव्य पोलीस बंदोबस्तपुणे पोलिसांनी गणेशोत्सवासाठी 12 दिवसांपासून कडक बंदोबस्त ठेवला होता. आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितले, "संपूर्ण सोहळा शांततेत आणि उत्साहात पार पडला. गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी व्यवस्थित समन्वय ठेवला, ज्यामुळे हा सोहळा यशस्वी झाला." त्यांनी पुढे नमूद केले की, मिरवणुकीचा कालावधी महत्त्वाचा नसून, प्रत्येक मंडळाला योग्य वेळ आणि सुरक्षित वातावरण मिळणे महत्त्वाचे आहे..Pune News: तळेगाव ढमढेरेत गणपती विसर्जनावेळी भीमा नदीत ३० वर्षीय युवकाचा अपघाती बुडून बेपत्ता; शोध मोहीम सुरूच.गर्दी वाढली, तरीही उत्साह कायमयंदा मिरवणुकीदरम्यान गर्दी मोठ्या प्रमाणात वाढली. तरीही, पोलिसांनी सुरक्षित आणि उत्साही वातावरणात हा सोहळा पार पाडण्यात यश मिळवले. मानाच्या गणपतींना दिलेली वेळ पाळली गेली, परंतु काही मंडळांना गर्दीमुळे उशीर झाला. तरीही सर्व मंडळांनी आनंदाने आणि उत्साहात हा सोहळा साजरा केला. आयुक्तांनी याबाबत समाधान व्यक्त केले आणि म्हणाले, "हा आमच्यासाठी आनंदाचा क्षण आहे.".मंडळांमधील आक्षेपांचे निरसनमिरवणुकीदरम्यान काही मंडळांमध्ये आक्षेप उद्भवले होते, परंतु पोलिसांनी तातडीने मध्यस्थी करून हे वाद सोडवले. प्रत्येक मंडळाला समान संधी मिळावी, हा पोलिसांचा दृष्टिकोन होता. यामुळे मिरवणूक शांततेत आणि उत्साहात पार पडली. आयुक्तांनी यासाठी पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे विशेष कौतुक केले..ढोल-ताशा पथकांवरील कारवाईमिरवणुकीदरम्यान ढोल-ताशा पथकातील काही व्यक्तींनी गैरवर्तन केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. याबाबत आयुक्त अमितेश कुमार म्हणाले, "एखाद्या व्यक्तीच्या चुकीमुळे संपूर्ण पथकाला दोष देणे योग्य नाही. तक्रारींचा विचार करून कायदेशीर कारवाई केली जाईल." पोलिसांनी याप्रकरणी तपास सुरू केला असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे..वनराज आंदेकर प्रकरणावर पोलिसांची भूमिकामिरवणुकीदरम्यान एका वेगळ्या प्रकरणात, वनराज आंदेकर यांच्या प्रकरणात खुनाच्या कटाशी संबंधित माहिती पोलिसांना आधीच मिळाली होती. याप्रकरणी गुन्हा शाखेने पहिला गुन्हा दाखल केला होता. आयुक्तांनी सांगितले, "आंदेकर यांच्या नातवाच्या खुनाचा कट रचला गेल्याची माहिती नव्हती, परंतु आता ही घटना घडली आहे. यामध्ये जे आरोपी आहेत, त्यांना परिणाम भोगावे लागतील." काही आरोपींना अटक करण्यात आली असून, उर्वरित आरोपींना लवकरच ताब्यात घेतले जाईल..Pune Ganpati Visarjan: ३१ तासांच्या भव्य विसर्जन मिरवणुकीचा समारोप, ढोल-ताशांच्या गजरात पुणेकर मंत्रमुग्ध.