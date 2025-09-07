पुणे

Pune Ganapati Visarjan: मानाच्या गणपतींनी वेळ पाळली, पण... ; ३१ तासांच्या विसर्जन मिरवणुकीवर पोलीस आयुक्त काय म्हणाले?

Pune Ganapati Visarjan 2025: 31-Hour Procession, Crowd Management, and Police Commissioner Insights | पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणूक शांततेत पार पडली. पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी केलेल्या बंदोबस्ताचे कौतुक. मेट्रोमुळे गर्दी, तरीही उत्साह कायम!
पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणूक यंदा उत्साह, शांतता आणि सुरक्षिततेचा अनोखा संगम घेऊन आली. 31 तास चाललेल्या या भव्य मिरवणुकीत मानाच्या गणपतींनी वेळेचे पालन केले, परंतु वाढलेल्या गर्दीमुळे काही मंडळांना उशीर झाला. पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी या यशस्वी सोहळ्यासाठी पोलीस दल आणि गणेश मंडळ कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन केले आहे.

