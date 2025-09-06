पुणे

Ajit Pawar : अजितदादांचा नादच खुळा! पुण्याच्या गणपती मिरवणुकीत उपमुख्यमंत्र्यांनी वाजवला ढोल; कसबा गणपतीच्या पालखीलाही दिला खांदा

Ajit Pawar joins Pune Ganpati procession : पुण्यात गणेशोत्सवात अजितदादांचा रंगतदार अंदाज; ढोल वादनाने खेचले लक्ष
बाळकृष्ण मधाळे
पुणे : शहरातील मानाच्या गणपतींसह विविध मंडळांच्या गणेशमूर्तींच्या मिरवणुकीला (Ajit Pawar Pune Ganpati) आज सुरुवात झाली असून, या मिरवणुकीत कार्यकर्ते आणि भाविकांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळत आहे. ढोल-ताशांच्या गजरात, पारंपरिक पोशाखात आणि जयघोषात गणरायाची मिरवणूक रंगतदार वातावरणात सुरू आहे.

