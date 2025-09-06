Ajit Pawar : अजितदादांचा नादच खुळा! पुण्याच्या गणपती मिरवणुकीत उपमुख्यमंत्र्यांनी वाजवला ढोल; कसबा गणपतीच्या पालखीलाही दिला खांदा

पुणे : शहरातील मानाच्या गणपतींसह विविध मंडळांच्या गणेशमूर्तींच्या मिरवणुकीला (Ajit Pawar Pune Ganpati) आज सुरुवात झाली असून, या मिरवणुकीत कार्यकर्ते आणि भाविकांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळत आहे. ढोल-ताशांच्या गजरात, पारंपरिक पोशाखात आणि जयघोषात गणरायाची मिरवणूक रंगतदार वातावरणात सुरू आहे..दरम्यान, पुण्यातील मानाचा पहिला कसबा गणपती मिरवणुकीसाठी मार्गस्थ झाला. या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy CM Ajit Pawar), मंत्री चंद्रकांत पाटील, तसेच केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी कसबा गणपतीच्या पालखीला खांदा दिला..Pune Metro : गणपती विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे मेट्रोचा मोठा निर्णय; रात्री 11 वाजेपर्यंत सलग 41 तास धावणार मेट्रो, प्रवाशांना दिलासा.विशेष म्हणजे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी ढोल वादनातही सहभाग घेतला. दादांचे हे ढोल वादन मिरवणुकीतील आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरले. ढोल वाजवताना त्यांच्या चेहऱ्यावर प्रचंड उत्साह आणि आनंद झळकत होता..भाविकांनी आणि उपस्थित कार्यकर्त्यांनी या अनोख्या क्षणाचे मोठ्या उत्साहात स्वागत केले. अजित पवारांचे ढोल वादनाचे दृश्य सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.