Pune Ganesh Festival : गणपती बाप्पा मोरया; पुण्यातील गणेशोत्सवात भाविकांचा उत्साह ओसंडला

Ganesh Chaturthi 2025 : गणेश चतुर्थीच्या दिवशी पुण्यात सार्वजनिक आणि घरगुती स्वरूपात गणरायाची प्रतिष्ठापना पारंपरिक मिरवणुकांसह उत्साहात पार पडली, भाविकांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळाली.
पुणे : ‘गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया’च्या जयघोषात आणि उत्साही वातावरणात बुधवारी सर्वत्र गणरायाचे आगमन झाले. पुणे शहर आणि जिल्ह्यात सर्वत्र गणेशभक्तांच्या आनंदाला उधाण आले होते. आराध्य दैवत असलेल्या गणरायाच्या आगमनाने चैतन्यमय वातावरण निर्माण झाले होते.

