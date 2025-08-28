Pune Ganesh Festival : गणपती बाप्पा मोरया; पुण्यातील गणेशोत्सवात भाविकांचा उत्साह ओसंडला

पुणे : ‘गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया’च्या जयघोषात आणि उत्साही वातावरणात बुधवारी सर्वत्र गणरायाचे आगमन झाले. पुणे शहर आणि जिल्ह्यात सर्वत्र गणेशभक्तांच्या आनंदाला उधाण आले होते. आराध्य दैवत असलेल्या गणरायाच्या आगमनाने चैतन्यमय वातावरण निर्माण झाले होते..गणेश चतुर्थीच्या दिवशी मानाच्या गणपती मंडळांसह सार्वजनिक गणेश मंडळे, सोसायट्या तसेच घरोघरी गणरायाची मुहूर्तावर विधिवत प्रतिष्ठापना करण्यात आली. दिवसभर ठिकठिकाणी फक्त गणेशोत्सवाचाच उत्साह पाहायला मिळत होता. संकटांना दूर करत आनंदाची पेरणी करणाऱ्या उत्सवात प्रत्येकजण न्हाऊन निघाला होता..पुण्यनगरीच्या वैभवशाली गणेशोत्सवाचे आकर्षण सर्वांनाच असते. मानाच्या गणपती मंडळांसह शहरात जवळपास चार हजार सार्वजनिक गणेश मंडळे आहेत. यातील मानाच्या गणपती मंडळांसह बहुतांश मंडळांनी सकाळी पारंपरिक पद्धतीने मिरवणूक काढली होती. आकर्षकपणे सजवलेल्या पालख्या, रथांमधून आणि ढोल-ताशा पथकांच्या साथीने निघालेल्या मिरवणुका भाविकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरल्या. त्यानंतर विविध मान्यवरांच्या हस्ते गणरायाची विधिवत प्रतिष्ठापना झाली. काही मंडळांच्या मिरवणुकांना दुपारनंतर सुरुवात झाली. रात्री उशिरापर्यंत मिरवणुका सुरू होत्या.यंदा गणेशोत्सवात एकच शनिवार-रविवारी आल्याने देखावे पाहण्यासाठी पहिल्या दिवसापासून गर्दी होण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेऊन अनेक मंडळांनी पहिल्या दिवसापासूनच देखावे खुले करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सायंकाळी अनेक मंडळांच्या देखाव्यांचे उद्घाटन झाले. देखावे पाहण्यासाठी आणि गणरायाचे दर्शन घेण्यासाठी नागरिक सहकुटुंब आले होते. यात जिल्ह्यातील विविध भागांतून आलेल्या नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश होता. अनेकांनी देवदर्शनासह ‘पेटपूजा’ही येथेच करत मगच घराची वाट धरली..‘ऑपरेशन सिंदूर’, मराठी भाषेचा मुद्दा‘ऑपरेशन सिंदूर’, तसेच सध्या गाजत असलेल्या मराठी भाषेच्या मुद्द्याचे प्रतिबिंब आगमन मिरवणुकीतही पडले होते. एका मंडळाने आगमन मिरवणुकीत ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा देखावा करत भारतीय लष्कराच्या शौर्याला सलाम केला होता. तसेच, एका मंडळाने मराठी भाषेची महती सांगणारे फलक हाती घेतले होते.दर्शनासाठी नागरिकांची रीघघरोघरी गणरायाची प्रतिष्ठापना केल्यानंतर सायंकाळी भाविकांची पावले मध्यवर्ती भागाकडे वळली. त्यामुळे मध्य भागातील छत्रपती शिवाजी महाराज रस्ता, कुमठेकर रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, बाजीराव रस्ता, शनिवारवाडा आदी परिसर गर्दीने फुलला होता. पावसाने दिवसभर विश्रांती घेतल्याने आणि आल्हाददायक वातावरण असल्याने भाविकांच्या उत्साहात वाढ झाली होती. गणरायाची प्रतिमा आणि आकर्षक देखावे कॅमेऱ्यात टिपण्यासाठी भाविकांची लगबग होती..गणरायाने जोडली कुटुंबेसण-उत्सवांची परंपरा ही खऱ्या अर्थाने समाजाला जोडण्याचे काम करत असते. याचा प्रत्यय नेहमीच येतो. यंदाही गणेशमूर्ती घेऊन जाणारे सहकुटुंब नागरिक ‘गणपती बाप्पा’ असा गजर करत होते; तेव्हा आपसूकच आजूबाजूला असणाऱ्या सगळ्यांच्याच मुखातून ‘मोरया’ असा प्रतिसादपर गजर आपसूकच केला जात होता. उत्सवाने बांधलेली ही एकात्मतेची वीण सगळीकडेच दिसून येत होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.