Pune Ganesh Festival : पुण्यात गणेशोत्सवाची धूम; ढोल-ताशांच्या गजरात गणरायाचे आगमन

Ganesh Chaturthi : ढोल-ताशांच्या गजरात आणि भक्तीमय वातावरणात पुण्यात गणेशोत्सवाला उत्साहात सुरुवात झाली, घराघरात आणि मंडळांमध्ये गणरायाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली.
पुणे : ढोल-ताशांचा गजर... ‘गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषाने निनादणारा आसंमत... सजवलेले मिरवणूक मार्ग अन् भव्य रथ-पालख्यांमधून निघणाऱ्या मिरवणुका... अशा प्रसन्न वातावरणात गणरायाचे आगमन झाले आणि आतुरतेने वाट पाहत असलेल्या भाविकांच्या डोळ्यांत कृतार्थतेचे भाव दाटले. गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय दिवशी आराध्य दैवत असलेल्या श्रीगणेशाचे पुणेकरांनी मोठ्या भक्तिभावाने स्वागत केले अन् गणेशोत्सवाच्या चैतन्यदायी सोहळ्याची नांदी झाली.

