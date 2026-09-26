Police Commissioner Amitesh Kumar : ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई; वेळेपेक्षा भाविकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य

पुणे - ‘गणेश विसर्जन मिरवणूक उत्साहात आणि निर्विघ्नपणे पार पडली. मिरवणूक किती तास चालली, यापेक्षा लाखो भाविकांच्या गर्दीत चेंगराचेंगरी टाळून नागरिकांच्या सुरक्षेलाच पोलिसांचे सर्वोच्च प्राधान्य होते,’ असे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी स्पष्ट केले. विसर्जनाच्या दोन दिवसांतील ध्वनी प्रदूषणाच्या नोंदींचे संकलन सुरू असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले..शेवटचे मंडळ लोकमान्य टिळक चौक ओलांडून गेल्यानंतर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी शनिवारी (ता. २६) सायंकाळी पत्रकारांशी संवाद साधला. गणेशोत्सवाच्या १२ दिवसांसह विसर्जन मिरवणुकीत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला नाही. हा उत्सव उत्साहात पार पडल्याबद्दल आयुक्तांनी पुणेकर नागरिक आणि गणेश मंडळांचे आभार मानले.अमितेश कुमार म्हणाले, गणेशोत्सवादरम्यान मध्यवर्ती भागात मेट्रोने दररोज अडीच ते तीन लाख नागरिक येत होते. विसर्जनाच्या दिवशी एकट्या मेट्रोने मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत विक्रमी सहा लाख भाविकांनी प्रवास केला. त्यामुळे मध्यवर्ती भागात गर्दी वाढली होती..गर्दीचे नियंत्रण करण्यासाठी पोलिसांनी हायटेक तंत्रज्ञानाचा वापर केला. राज्य राखीव पोलिस बल, शीघ्र कृती दल, वाहतूक शाखेसह स्वयंसेवकांच्या मदतीने गर्दीचे चोख व्यवस्थापन करण्यात आले. टिळक चौकात प्रचंड गर्दी असतानाही ३५ रुग्णवाहिका सुरक्षितपणे वेळेत मार्गस्थ करण्यात आल्या..नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईगतवर्षीच्या तुलनेत गणेश मंडळांनी ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न दाखवले आहेत. गणेशोत्सवात २३ सप्टेंबरपर्यंत ध्वनी प्रदूषणाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी २१ गुन्हे दाखल झाले आहेत. उर्वरित चारशे प्रकरणांत सक्षम प्राधिकरणाकडून कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. विसर्जनादरम्यान ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे पोलिस आयुक्तांनी स्पष्ट केले..‘बेलबाग चौक, सेवा सदन चौक, पूरम चौक आणि टिळक चौक परिसरात भाविकांची मोठी गर्दी होती. ते लक्षात घेऊन काळजीपूर्वक नियोजन पोलिस दलाकडून करण्यात आले. त्यात मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांसह स्वयंसेवकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाही मिरवणुकीसाठी साधारण तेवढाच कालावधी लागला. सुमारे ६५० मंडळे प्रमुख चार रस्त्यांनी काल दुपारी एकपासून टिळक चौकात येत होती..टिळक रस्त्यावरूनच २३७ मंडळे जात असल्याने काही प्रमाणात मिरवणूक संथ गतीने सुरू होती. अशा प्रसंगी मंडळांना सक्ती करणे गर्दी नियंत्रणाच्या दृष्टीने घातक ठरले असते. कोणतीही अप्रिय घटना घडण्यापेक्षा थोडा वेळ जास्त लागणे अधिक सुरक्षित होते. यापुढे कोणत्या मार्गावर किती मंडळे असावीत, कोणाला दुसरा मार्ग द्यावा, याबाबत सर्वसहमतीने मार्ग काढण्याबाबत विचार करण्यात येईल,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले..महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे त्यांनी विशेष आभार मानले. महापालिकेकडून गणेश भक्तांच्या सोयी-सुविधांसाठी काळजीपूर्वक नियोजन करण्यात आले. रस्त्यांची स्थिती, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहांचे नियोजन तसेच, महावितरणकडून वीज पुरवठा आणि इतर विभागांनी उपाययोजना करून भाविकांच्या सुविधांबाबत योग्य खबरदारी घेतल्याचे पोलिस आयुक्तांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.