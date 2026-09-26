पुणे

Police Commissioner Amitesh Kumar : ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई; वेळेपेक्षा भाविकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य

‘गणेश विसर्जन मिरवणूक उत्साहात आणि निर्विघ्नपणे पार पडली. मिरवणूक किती तास चालली, यापेक्षा लाखो भाविकांच्या गर्दीत चेंगराचेंगरी टाळून नागरिकांच्या सुरक्षेलाच पोलिसांचे सर्वोच्च प्राधान्य होते,’
Police COmmissioner Amitesh Kumar

Police COmmissioner Amitesh Kumar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - ‘गणेश विसर्जन मिरवणूक उत्साहात आणि निर्विघ्नपणे पार पडली. मिरवणूक किती तास चालली, यापेक्षा लाखो भाविकांच्या गर्दीत चेंगराचेंगरी टाळून नागरिकांच्या सुरक्षेलाच पोलिसांचे सर्वोच्च प्राधान्य होते,’ असे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी स्पष्ट केले. विसर्जनाच्या दोन दिवसांतील ध्वनी प्रदूषणाच्या नोंदींचे संकलन सुरू असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

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