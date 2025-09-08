Pune Ganesh Visarjan 2025 : पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणुकीत ढोल-ताशांच्या गजरात भाविकांची गर्दी

पुणे : लक्ष्मी रस्त्यावर पार पडलेली यंदाची गणेश विसर्जन मिरवणूक नेहमीप्रमाणेच भव्य, दिव्य आणि देखणी ठरली. मानाचे व प्रमुख गणेशोत्सव मंडळांचे आकर्षक रथ, पारंपरिक नगरखाना, वाद्य पथके आणि त्याला समरसून साथ देणारी ढोल-ताशा पथकांची सळसळती ऊर्जा, यामुळे मिरवणूक भाविकांसाठी पर्वणी ठरली. श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती आणि अखिल मंडई मंडळाच्या श्री शारदा गजाननाचे दर्शन घेतल्यानंतरच काही भाविकांची पावले घराकडे वळली. दरम्यान, पोलिसांकडून वेळेआधी लक्ष्मी रस्त्यावरील मिरवणूक पूर्ण करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, ढोल-ताशा पथकांच्या अतिरेकामुळे पोलिसांच्या नियोजनावर पाणी फिरले. .लक्ष्मी रस्ताश्री कसबा गणपती, श्री तांबडी जोगेश्वरी मंडळ, श्री गुरुजी तालीम मंडळ, श्री तुळशीबाग मंडळ आणि केसरीवाडा या मानाच्या गणपतींनी वेळेचे नियोजन काटेकोरपणे पालन केले. त्यापाठोपाठ महापालिका सेवक वर्गाचा गणपती आणि त्वष्टा कासार मंडळ मिरवणुकीत सहभागी झाले. गेल्या दोन वर्षांपासून नियोजित वेळेनुसार येणारे श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई मंडळास बेलबाग चौकात पोहोचण्यास विलंब झाला. त्या कालावधीत काही मंडळे मिरवणुकीत सहभागी झाली. त्यानंतर दगडूशेठ मंडळाचा ‘श्री गणनायक रथ’ सायंकाळी पाच वाजता मिरवणुकीत सहभागी होऊन लक्ष्मी रस्त्यावरून मार्गस्थ झाला. तो रात्री सव्वा आठ वाजण्याच्या सुमारास टिळक चौकात दाखल झाला. त्यावेळी गणपतीची छबी आपल्या मोबाइलमध्ये टिपण्यासाठी हजारो भाविकांनी गर्दी केली..रात्री गजानन मंडळ, गरुड गणपती या मंडळांच्या रथांनी भाविकांचे लक्ष वेधून घेतले. ढोल-ताशा पथकांमध्ये पडलेल्या अंतराचा फटका अखिल मंडई मंडळाला बसला. मंडई गणपती टिळक चौकात पोहोचण्यासाठी पहाटेचे चार वाजले. मंडई मंडळाचा ‘श्री गणेश सुवर्णयान’ हा भव्यदिव्य रथ पाहत भाविकांनी शारदा-गजाननाचे मनोभावे दर्शन घेतले. त्यानंतर रस्त्यावरील गर्दी हळूहळू कमी होऊ लागली. गुरुवर्य जगोबादादा वस्ताद तालीम मंडळ, उंबऱ्या गणपती मित्र (कुंजीर तालीम) बालविकास मंडळ, बढाई समाज गणपती ट्रस्ट, कडबे आळी गणेश मंडळ, त्रिशुंड मयुरेश्वर गणेश, जनार्दन पवळे संघ, निंबाळकर तालीम मंडळ, शनिपार मंडळ, पंचमुखी हनुमान तरुण मंडळ, संयुक्त मित्रमंडळ, प्रगतशील मित्रमंडळ, महाराष्ट्र तरुण मंडळ, पुण्याचा लंबोधर, शिवशक्ती मंडळ, लोकशिक्षण मित्रमंडळ, जय बजरंग मंडळ, वीर महाराणा मित्रमंडळ, बाजीराव रस्ता नातूबाग मंडळ, पत्र्या मारुती मंडळ, या मंडळाच्या रथांनी भाविकांच्या डोळ्यांचे पारणे फेडले. तर, प्रमुख आणि महत्त्वाची मंडळे लक्ष्मी रस्त्यावरून मार्गस्थ झाल्यानंतर डिजेचा वापर करणाऱ्या मंडळांनी संपूर्ण वातावरण दणाणून सोडले. लक्ष्मी रस्त्यावरील मिरवणूक रविवारी सायंकाळी ४ वाजून २० मिनिटांनी संपली..मानाचा पहिला - ग्रामदैवत श्री कसबा गणपतीश्री कसबा गणपती सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या फुलांनी सजविलेल्या चांदीच्या पालखीतून विराजमान गणरायाचे महात्मा फुले मंडईत सकाळी नऊच्या सुमारास आगमन झाले. श्री कसबा गणपती सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या गणरायाची मिरवणूक पारंपारिक पद्धतीने चांदीच्या पालखीतून निघाली. मंडईतून सकाळी साडेनऊ वाजता कसबा गणपतीची विसर्जन मिरवणूक लक्ष्मी रस्त्यावरील बेलबाग चौकाकडे मार्गस्थ झाली. मिरवणुकीच्या अग्रभागी प्रमोद गायकवाड यांचे सनईवादन आणि देवळणकर बंधूंचे चौघडा वादन होते. गेल्या ८७ व्या वर्षांची परंपरा असणाऱ्या प्रभात बॅण्डच्या वादनाने मिरवणुकीला प्रारंभ झाला. या मिरवणुकीत कामायनी संस्थेच्या पथकाने पर्यावरण संवर्धन आणि रक्षणचा संदेश देत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. याशिवाय रमणबाग, परशुराम आणि रुद्रगर्जना ढोल-ताशा पथकांनी विविध ताल वाजवत भाविकांना भारावून टाकले. आनंद, उत्साह, मांगल्याचे प्रतीक असणाऱ्या गुढी हातात घेऊन कार्यकर्ते मिरवणुकीत सहभागी झाले होते.विसर्जनाची वेळ : दुपारी ३.४७ वाजता (नटेश्वर घाट).मानाचा दुसरा - श्री तांबडी जोगेश्वरीश्री तांबडी जोगेश्वरी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ ट्रस्टच्या वतीने चांदीच्या पालखीतून गणपतीची विसर्जन मिरवणूक निघाली. मिरवणुकीच्या अग्रभागी सतीश आढाव यांचे नगारावादन आणि न्यू गंधर्व ब्रास बॅण्डच्या सादरीकरण अशा जल्लोषपूर्ण वातावरणात गणरायाचे बेलबाग चौकात आगमन झाले. या मिरवणुकीत मुख्य आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला तो शिवमुद्रा ढोल-ताशा पथकाने साकारलेली ‘तांबडी जोगेश्वरी’. पथकातील महिला कलाकाराने संपूर्ण मिरवणुकीत ‘तांबडी जोगेश्वरी’ची भूमिका साकारली. तर या पथकाने ढोल-ताशा वादनातून देवीचा जागरण गोंधळ मांडला. या अनोख्या सादरीकरणाने भाविकांची उत्स्फूर्त दाद मिळविली. अब्दागिरी, मानचिन्हांसह मंडळाचे कार्यकर्ते मिरवणुकीत सहभागी झाले होते. ताल ढोल-ताशा पथकानेही या वेळी वादन केले.विसर्जन वेळ : दुपारी ४.०८ वाजता (नटेश्वर घाट).मानाचा तिसरा- गुरुजी तालीम मंडळगुरुजी तालीम मंडळाचे गणराय शिव-पार्वती साकारलेल्या ‘हर हर महादेव’ या फुलांच्या आकर्षक रथातून मिरवणुकीत आले. मिरवणुकीच्या सुरूवातीलाच महात्मा फुले मंडईतच ढोल-ताशा पथकांनी जवळपास एक तास वादन केल्यानंतर गणपतीचा रथ मंडईतून लक्ष्मी रस्त्याकडे मार्गस्थ झाला. जयंत नगरकर यांचे नगारावादन आणि अश्वराज ब्रास बॅण्डचे सादरीकरण लक्ष वेधणारे होते. गर्जना, नादब्रह्म, अतुल बेहेरे यांचे नादब्रह्म या पथकांनी दमदार वादन केले. संपूर्ण मिरवणुकीत गुलालाची मुक्त उधळण करत मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी उडत्या चालीच्या गाण्यांवर उपस्थितांना थिरकायला लावले.विसर्जनाची वेळ : दुपारी ४.३४ वाजता (नटेश्वर घाट).मानाचा चौथा - तुळशीबाग गणपती मंडळश्री तुळशीबाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ ट्रस्टच्या गणरायाची फुलांची आकर्षक सजावट असणाऱ्या मयूर रथातून वैभवशाली मिरवणूक निघाली. रथात हायड्रॉलिक पद्धतीचा वापर करण्यात आला होता. रथाची उंची ३५ फूट इतकी असून हा रथ १६ फूट रुंद आणि २४ फूट लांब होता. मिरवणुकीच्या अग्रभागी लोणकर बंधूंचे नगारा वादन होते. ‘स्व-रूपवर्धिनी पथकाने ‘अफजलखानाचा वध’ हा जिवंत देखावा, तर मल्लखांब क्रिडा प्रकाराद्वारे ‘कालिया मर्दन’ हा देखावा सादर केला. श्री गजलक्ष्मी आणि शिवमुद्रा ढोल-ताशा पथकांच्या उत्स्फूर्त वादनाला भाविकांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात दाद दिली. मंडळाच्या गणरायाचे टिळक चौकात शनिवारी दुपारी सव्वाचारच्या सुमारास आगमन झाले.विसर्जनाची वेळ : सायंकाळी ४.५८ वाजता (पांचाळेश्वर घाट).मानाचा पाचवा - केसरीवाडा गणपतीश्री तुळशीबाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ ट्रस्टच्या गणरायाची फुलांची आकर्षक सजावट असणाऱ्या मयूर रथातून वैभवशाली मिरवणूक निघाली. रथात हायड्रॉलिक पद्धतीचा वापर करण्यात आला होता. रथाची उंची ३५ फूट इतकी असून हा रथ १६ फूट रुंद आणि २४ फूट लांब होता. मिरवणुकीच्या अग्रभागी लोणकर बंधूंचे नगारा वादन होते. ‘स्व-रूपवर्धिनी पथकाने ‘अफजलखानाचा वध’ हा जिवंत देखावा, तर मल्लखांब क्रिडा प्रकाराद्वारे ‘कालिया मर्दन’ हा देखावा सादर केला. श्री गजलक्ष्मी आणि शिवमुद्रा ढोल-ताशा पथकांच्या उत्स्फूर्त वादनाला भाविकांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात दाद दिली. मंडळाच्या गणरायाचे टिळक चौकात शनिवारी दुपारी सव्वाचारच्या सुमारास आगमन झाले.विसर्जनाची वेळ : सायंकाळी ४.५८ वाजता (पांचाळेश्वर घाट).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.