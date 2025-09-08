पुणे

Pune Ganesh Visarjan 2025 : पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणुकीत ढोल-ताशांच्या गजरात भाविकांची गर्दी

Pune Updates : लक्ष्मी रस्त्यावर पारंपरिक थाटात पार पडलेली गणेश विसर्जन मिरवणूक ढोल-ताशा, रथ आणि भक्तीमय वातावरणामुळे पुणेकरांसाठी भावनिक अनुभव ठरली.
Pune Ganesh Visarjan 2025

Pune Ganesh Visarjan 2025

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : लक्ष्मी रस्त्यावर पार पडलेली यंदाची गणेश विसर्जन मिरवणूक नेहमीप्रमाणेच भव्य, दिव्य आणि देखणी ठरली. मानाचे व प्रमुख गणेशोत्सव मंडळांचे आकर्षक रथ, पारंपरिक नगरखाना, वाद्य पथके आणि त्याला समरसून साथ देणारी ढोल-ताशा पथकांची सळसळती ऊर्जा, यामुळे मिरवणूक भाविकांसाठी पर्वणी ठरली. श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती आणि अखिल मंडई मंडळाच्या श्री शारदा गजाननाचे दर्शन घेतल्यानंतरच काही भाविकांची पावले घराकडे वळली. दरम्यान, पोलिसांकडून वेळेआधी लक्ष्मी रस्त्यावरील मिरवणूक पूर्ण करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, ढोल-ताशा पथकांच्या अतिरेकामुळे पोलिसांच्या नियोजनावर पाणी फिरले.

Loading content, please wait...
pune school reopen
Pune Bibwewadi case
pune sugar mills museum
Pune rain forecast
Pune Ganesh Visarjan Traffic Changes
Ganpati Visarjan 2025
Dhol-Tasha performances

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com