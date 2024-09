Pune Ganesh Visarjan 2024: पुण्यातील बाप्पा असे होतील मार्गस्थ, गुरुजी तालीम सूर्य रथात तर तुळशीबाग जगन्नाथ पुरी रथात होणार विराजमान

The Grand Visarjan of Pune's Most Honored Ganpatis : श्री कसबा गणपती मंडळाच्या गणपतीची मिरवणूक पारंपरिक चांदीच्या पालखीतून निघणार आहे. सकाळी १०.३० वाजता आरती झाल्यानंतर बेलबाग चौकातून मिरवणूक मार्गस्थ होईल.

The grand procession of Pune's prestigious five Ganpatis, including Kasba and Tambdi Jogeshwari, with vibrant performances by dhol-tasha troupes. esakal